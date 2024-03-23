Рейтинг@Mail.ru
Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240323/deti-poluchili-ognestrelnye-raneniya-vo-vremya-terakta-v-krokuse-1135951881.html
Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"
Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"
Дети с огнестрельными ранениями госпитализированы после теракта в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального Мининистерства... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T01:00
2024-03-23T01:27
"крокус сити холл"
подмосковье
минздрав рф
теракт
новости
красногорск
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135950738_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_511db36fcd18b1578f066de92f8b9821.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Дети с огнестрельными ранениями госпитализированы после теракта в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального Мининистерства здравоохранения.В частности, по данным Минздрава, в Красногорсую районную больницу госпитализирована с огнестрельным ранением 11-летняя девочка.Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, среди пострадавших в "Крокус Сити Холле" есть также мальчик с огнестрельным ранением, еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное. Остальные пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести.Информация обо всех госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших и более ста раненых, медики, спасатели и спецслужбы продолжают работать на месте происшествия. К ликвидации пожара привлечены более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Следком России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный моментВ регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
https://crimea.ria.ru/20240323/na-meste-terakta-v-krokus-siti-kholle-sostavlyayut-spiski-postradavshikh-1135952183.html
подмосковье
красногорск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135950738_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_83100b2a3178a11633b209a3673789a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"крокус сити холл", подмосковье, минздрав рф, теракт, новости, красногорск, мария львова-белова
Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"

Дети с огнестрельными ранениями госпитализированы после теракта в "Крокус Сити Холле"

01:00 23.03.2024 (обновлено: 01:27 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТеракт в "Крокус Сити Холле"
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Дети с огнестрельными ранениями госпитализированы после теракта в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального Мининистерства здравоохранения.
В частности, по данным Минздрава, в Красногорсую районную больницу госпитализирована с огнестрельным ранением 11-летняя девочка.
Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, среди пострадавших в "Крокус Сити Холле" есть также мальчик с огнестрельным ранением, еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное. Остальные пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести.
"У нас есть пострадавшие дети, их немного, информация постоянно обновляется ", — сказала Львова-Белова.
Информация обо всех госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших и более ста раненых, медики, спасатели и спецслужбы продолжают работать на месте происшествия. К ликвидации пожара привлечены более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Следком России возбудил уголовное дело по статье о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный момент
В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
Теракт в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
01:22
На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших
"Крокус Сити Холл"ПодмосковьеМинздрав РФТерактНовостиКрасногорскМария Львова-Белова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
01:22На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших
01:08Пожар в "Крокус Сити Холле" локализован - МЧС
01:00Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"
00:47В "Крокусе" 145 пострадавших и 8 из них - дети
00:37Что происходит в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье - данные к этому часу
00:01От -3 до +12: чего ждать от погоды в Крыму в субботу
23:51Жителей Красногорска просят закрыть окна из-за пожара в "Крокусе"
23:42На дорогах России усиливают контроль из-за теракта в "Крокусе"
23:28Севастополь скорбит о жертвах теракта в "Крокус Сити Холл" - губернатор
23:26Крым молится о погибших и пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле"
23:15Теракт в "Крокус Сити Холл" - международная реакция и заявление Киева
23:13Стихийный мемориал открылся в Симферополе после теракта в "Крокус Сити"
23:04МЧС России наращивают силы для тушения пожара в "Крокус Сити Холле"
22:51Путину доложили о стрельбе в "Крокус Сити Холле" в первые минуты
22:47Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту
22:31В регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"
22:1740 человек погибли и более 100 ранены при теракте в "Крокус Сити Холл"
22:09В Крыму отменили все развлекательные мероприятия после теракта в Москве
22:06Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко
22:02Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в "Крокус Сити Холл"
Лента новостейМолния