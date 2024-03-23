https://crimea.ria.ru/20240323/deti-poluchili-ognestrelnye-raneniya-vo-vremya-terakta-v-krokuse-1135951881.html

Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"

Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе" - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Дети получили огнестрельные ранения во время теракта в "Крокусе"

Дети с огнестрельными ранениями госпитализированы после теракта в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального Мининистерства... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T01:00

2024-03-23T01:00

2024-03-23T01:27

"крокус сити холл"

подмосковье

минздрав рф

теракт

новости

красногорск

мария львова-белова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Дети с огнестрельными ранениями госпитализированы после теракта в "Крокус Сити Холле", пишет РИА Новости со ссылкой на данные регионального Мининистерства здравоохранения.В частности, по данным Минздрава, в Красногорсую районную больницу госпитализирована с огнестрельным ранением 11-летняя девочка.Как сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, среди пострадавших в "Крокус Сити Холле" есть также мальчик с огнестрельным ранением, еще одного мальчика ударили прикладом автомата, его состояние стабильное. Остальные пострадавшие дети находятся в состоянии средней тяжести.Информация обо всех госпитализированных после теракта в "Крокусе" появилась на сайте министерства здравоохранения Подмосковья.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>Стрельба и пожар произошли в здании центра "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, к этому часу сообщается о 40 погибших и более ста раненых, медики, спасатели и спецслужбы продолжают работать на месте происшествия. К ликвидации пожара привлечены более 320 специалистов и свыше 130 единиц техники. Тремя вертолетами осуществляются сбросы воды на горящее здание. Следком России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в "Крокус Сити Холл" - что известно на данный моментВ регионах России отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"Государство поможет семьям погибших в "Крокусе" – Матвиенко

https://crimea.ria.ru/20240323/na-meste-terakta-v-krokus-siti-kholle-sostavlyayut-spiski-postradavshikh-1135952183.html

подмосковье

красногорск

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"крокус сити холл", подмосковье, минздрав рф, теракт, новости, красногорск, мария львова-белова