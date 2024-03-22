https://crimea.ria.ru/20240322/zakharova-otsenila-zayavlenie-belogo-doma-o-neprichastnosti-ukrainy-k-teraktu-1135945845.html

Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту

Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту - РИА Новости Крым, 22.03.2024

Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту

Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции о непричастности к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 22.03.2024

2024-03-22T22:47

2024-03-22T22:47

2024-03-22T22:50

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сша

джон кирби

"крокус сити холл"

происшествия

политика

теракт

красногорск

подмосковье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции о непричастности к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.Кирби в пятницу заявил о том, что "на данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение" на "Крокус сити холл" в Подмосковье.Дипломат также подчеркнула, что всех причастных к этому преступлению установят компетентные органы.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.Следком возбудил уголовное дело о теракте.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>

https://crimea.ria.ru/20240322/40-chelovek-pogibli-i-bolee-100-raneny-pri-terakte-v-krokus-siti-kholl-1135944885.html

сша

красногорск

подмосковье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), сша, джон кирби, "крокус сити холл", происшествия, политика, теракт, красногорск, подмосковье