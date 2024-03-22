Захарова оценила заявление Белого дома о непричастности Украины к теракту
Захарова рекомендовала США не выдавать Киеву индульгенцию в связи с терактом в Подмосковье
22:47 22.03.2024 (обновлено: 22:50 22.03.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции о непричастности к теракту в подмосковном "Крокус Сити Холле". Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.
Кирби в пятницу заявил о том, что "на данный момент нет признаков того, что Украина или украинцы были вовлечены в вооруженное нападение" на "Крокус сити холл" в Подмосковье.
"На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне. А если таких данных нет, то Белый дом не имеет права выдавать кому-либо индульгенции", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат также подчеркнула, что всех причастных к этому преступлению установят компетентные органы.
В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие. Эту информацию подтвердили в ФСБ.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений "Крокус Сити Холла". Идет работа по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
В Москве после ЧП усилены меры безопасности в местах массового скопления людей, в аэропортах, на вокзалах и метро, сообщили в пресс-службах Росавиации и РЖД.
Следком возбудил уголовное дело о теракте.