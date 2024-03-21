https://crimea.ria.ru/20240321/glavnye-novosti-kryma-21-marta-1135909016.html

Главные новости Крыма: 21 марта

Главные новости Крыма: 21 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Главные новости Крыма: 21 марта

Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым. Республике компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века". В Крыму и Севастополе выявили три... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T22:22

2024-03-21T22:22

2024-03-21T22:22

главное за день

крым

новости

новости крыма

сергей жигунов

новости сво

атаки всу на крым

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

канатная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/10/1134235017_0:134:2570:1580_1920x0_80_0_0_fced3dd85de81bf9d5bafc9186a8752a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Три беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым. Республике компенсируют 3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века". В Крыму и Севастополе выявили три случая кори. Сергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в Гурзуфе. Увеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в Крыму. Сколько заработал Крым от продажи имущества украинских олигархов. Когда откроют канатную дорогу на Ай-Петри. Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУ в зоне спецоперации.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.3 млрд рублей на устранение последствий "шторма века"Правительство РФ направит Крыму 3,2 млрд рублей в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от сильнейшего шторма в ноябре прошлого года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Принятое решение позволит пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт поврежденного жилья", – сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Три беспилотника ВСУ пытались атаковать КрымТри украинских беспилотника уничтожены над территорией Крыма в четверг днем."Около 15.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении Минобороны РФ.При этом движение по Крымскому мосту и работа морского транспорта в Севастополе была временно ограничена.В Крыму и Севастополе выявили три случая кори за неделюЗа прошлую неделю на территории полуострова были выявлены три случая заболеваемости корью."С корью все плохо. Плохо в том плане, что болеют не привитые. Но вопрос в том, что, если за прошлый год в Крыму было 28 случаев, то только за прошлую неделю на полуострове выявлены три случая кори: два в Севастополе и один в Крыму", – сообщила РИА Новости Крым руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.Жигунов восстановил дом-музей Коровина в ГурзуфеВ Гурзуфе открылся Дом-музей знаменитого русского художника Константина Коровина. Он был восстановлен усилиями супругов Сергея и Виктории Жигуновых. Помещение виллы "Саламбо", построенной Константином Коровиным, было им выделено вместе с другими помещениями под базу для киносъемок.В музее пока работает четыре комнаты, и каждая из них "звучит по-своему". В каждой из них звучит музыка и рассказы художника Константина Коровина, озвученные Сергеем Жигуновым. Также в комнатах постарались воплотить атмосферу начала XX века. Например, установили старинный рояль такой же модели, на котором играл друг художника Федор Шаляпин.Увеличен размер соцвыплат медработникамВ Крыму медицинские работники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, могут получить увеличенные правительством России социальные выплаты."Фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, которые имеют право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию республиканскому отделению фонда", – рассказали в республиканском отделении Социального фонда России.Медработникам не нужно обращаться в отделение СФР по Республике Крым, подавать заявления или справки. Средства переводятся на счет, реквизиты которого республиканскому ОСФР также представляет медорганизация.Сколько заработал Крым на имуществе украинских олигарховВ бюджет Крыма по итогам 2023 года поступило 1,7 миллиарда рублей от реализации имущества украинских бизнесменов и политиков, национализированного властями республики. Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.В 2023 году была запланирована приватизация 22 объектов. Годовой плановый показатель составлял не менее 100 миллионов рублей. В прошлом году на торгах реализовали 13 объектов имущества, в том числе 100% акций Феодосийского судомеханического завода, акционерного общества "Двуякорная бухта" и Евпаторийского авиационного ремонтного завода."Таким образом, по итогам проведенных мероприятий по приватизации имущества в бюджет Крыма в 2023 году поступили денежные средства в сумме свыше 1 миллиарда 700 миллионов рублей, что превышает плановые показатели на 1,6 миллиарда", – уточнила Кулинич.Когда откроют канатную дорогу на Ай-ПетриКанатная дорога на плато Ай-Петри в Крыму откроется после капремонта 1 мая и заработает со средней станции в Кореизе. Об этом сообщали глава администрации Ялты Янина Павленко.В четверг прошел технический запуск канатки с новой площадки. По словам Павленко, к 1 мая здесь, на территории 5,5 га, появится welcome-центр с кассами, санузлами, парковкой на 250 машин и автобусов.Десантники из Феодосии разбили пехоту и пост ВСУДесантники из Феодосии разгромили пехоту и уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на Запорожском участке фронта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что украинских националистов и их объекты крымские военные обнаружили в лесном массиве с помощью разведывательных беспилотников, после чего было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов."На Запорожском направлении специальной военной операции десантники из Феодосии группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ", – говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20240321/v-sevastopole-oprovergli-feyk-o-nekhvatke-pitaniya-i-podguznikov-v-roddome-1135908788.html

https://crimea.ria.ru/20240321/v-ssha-grozyat-inostrantsam-sanktsiyami-iz-za-krymskogo-mosta-1135906953.html

https://crimea.ria.ru/20240321/letom-nachnutsya-semki-vtoroy-i-tretey-chastey-filma-cheburashka---garmash-1135905725.html

https://crimea.ria.ru/20240321/otkhody-dlya-zhizni-i-zdorovya-sluchaynoe-izobretenie-uchenogo-ogayya-iz-kryma-1135889522.html

https://crimea.ria.ru/20240321/v-krymu-podryadchikov-budut-sudit-za-moshennichestvo-pri-remonte-ambulatorii-1135904027.html

https://crimea.ria.ru/20240321/zelenka-na-vyborakh-v-krymu-glava-tsik-rf-prokommentirovala-intsidenty-1135890693.html

https://crimea.ria.ru/20240321/v-krymu-bolee-60-yunkorov-poprobovali-sebya-v-roli-zhurnalistov-1135897986.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости, новости крыма, сергей жигунов, новости сво, атаки всу на крым, всу (вооруженные силы украины), потери всу , канатная дорога, канатная дорога на ай-петри