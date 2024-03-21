https://crimea.ria.ru/20240321/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-ostanovlen-1135903473.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен
Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно приостанавливает движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T17:05
2024-03-21T17:05
2024-03-21T17:23
морской транспорт
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
крым
новости крыма
северная сторона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_f30ef67aa7ba4899d04259ef570d6793.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно приостанавливает движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326619_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e633afd8289c0e270b2c7ee3e6fad1d4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
морской транспорт, севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, крым, новости крыма, северная сторона
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен
17:05 21.03.2024 (обновлено: 17:23 21.03.2024)