https://crimea.ria.ru/20240321/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-ostanovlen-1135903473.html

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен

Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно приостанавливает движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T17:05

2024-03-21T17:05

2024-03-21T17:23

морской транспорт

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

крым

новости крыма

северная сторона

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно приостанавливает движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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