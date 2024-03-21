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Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен
Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно приостанавливает движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T17:05
2024-03-21T17:23
морской транспорт
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
крым
новости крыма
северная сторона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно приостанавливает движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит 8 миллиардов рублей на восстановление набережныхКогда восстановят набережную Судака после штормаВ Ялте после шторма века отремонтируют 58 берегоукрепительных сооружений
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морской транспорт, севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, крым, новости крыма, северная сторона
Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен

Морской пассажирский транспорт в Севастополе остановлен

17:05 21.03.2024 (обновлено: 17:23 21.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт в Севастополе временно приостанавливает движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожной инфраструктуры города.
"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно приостанавливает движение", - говорится в сообщении
Ранее сообщалось, что в Севастополе на 10 дней останавливают работу паромов на паромном причале № 11 (Северная сторона), в связи с проведением ремонтных работ, которые позволят продлить его эксплуатацию.
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Морской транспортСевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортКрымНовости КрымаСеверная сторона
 
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