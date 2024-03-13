https://crimea.ria.ru/20240313/glavnye-novosti-kryma-13-marta--1135634073.html

Главные новости Крыма: 13 марта

Главные новости Крыма: 13 марта - РИА Новости Крым, 13.03.2024

Главные новости Крыма: 13 марта

В Крыму стартовал крупнейший в истории Гражданский форум. Под Симферополем открыли новый детский сад. Сколько крымчан решили голосовать на выборах президента... РИА Новости Крым, 13.03.2024

2024-03-13T22:16

2024-03-13T22:16

2024-03-13T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. В Крыму стартовал крупнейший в истории Гражданский форум. Под Симферополем открыли новый детский сад. Сколько крымчан решили голосовать на выборах президента онлайн. Юрист из Ирака удивился атмосфере в Крыму. Главврач поликлиники Крыма осуждена за крупное хищение. Еще один фейк о топливе в Крыму. Надежда Бабкина в Крыму рассказала свою тайну о Ялте. В Евпатории отремонтируют тротуары за 100 миллионов. Тысячи деревьев высаживают в республике к годовщине Крымской весны. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму стартовал крупнейший в истории Гражданский форумВ Симферополе стартовал первый в истории российского Крыма масштабный Гражданский форум "10 лет в России", посвященный 10-летию Крымской весны. В мероприятии принимают участие свыше 600 человек. На открытии мероприятия выступил глава республики Сергей Аксенов, отметив, что что именно консолидация крымчан и всех россиян, а также духовный подъем людей в связи с возвращением Крыма на Родину, позволили за 10 лет выполнить колоссальный объем задач на полуострове."Все эти 10 лет мы ощущали определенный драйв. Гражданское общество, все крымчане понимали, какие вызовы перед нами стоят, и как эти проблемы решать", – сказал Аксенов. Под Симферополем открыли новый детский сад В селе Трехпрудное Симферопольского района Крыма открылся новый детский сад на 160 мест, построенный в рамках реализации мероприятий федеральной адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов."Дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым для комфортного пребывания детей Симферопольского района: выделены образовательные зоны c дидактическими пособиями, играми, имеются проекторы и ноутбуки, есть сенсорная комната, спортивный и музыкальный залы", – сообщил он.Сколько крымчан решили голосовать на выборах президента онлайнВ системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) для участия в выборах президента России зарегистрировались более 131 тысячи крымчан. Это около 8,8% от общего количества избирателей в регионе. Об этом сообщили в Избирательной комиссии республики.Сервисом "Мобильный избиратель", позволяющим проголосовать на выборах по месту нахождения, воспользовались 55,8 тыс крымских избирателей, добавили в избиркоме. Юрист из Ирака удивился атмосфере в КрымуЮрист из Ирака Расул Бавар, приехавший в Крым, удивился гостеприимности крымчан и их уважительному отношению к туристам."Меня очень удивила гостеприимность крымчан и их уважительное отношение к туристам, и я бы с радостью вернулся сюда путешествовать", – сказал Бавар.Он также высказался об угрозе западных санкций в связи с его визитом на полуостров и рассказал, где намерен провести дни выборов президента РФ.Надежда Бабкина в Крыму рассказала свою тайну о Ялте Приехавшая в Крым Надежда Бабкина рассказала историю о том, как почти 50 лет назад в Ялте услышала от известного артиста "пророчество" о себе. Также она назвала Крым местом силы, куда ей все время хочется возвращаться."Целый год работаю, потом опять возвращаюсь сюда", – сказала Бабкина.Еще один фейк о топливе в КрымуВ Крыму опровергли фейк о нехватке топлива в регионе и на Юге России из-за атак дронов."Противники раскручивают в соцсетях и мессенджерах фейки об якобы пропаже с АЗС Крыма, исторических территорий и юга России топлива или взлете цен на него. Они пытались запустить его летом, чтобы напугать автовладельцев и спровоцировать панический спрос", – заявил советник главы республики по информполитике Олег Крючков. Он также высказал мнение о том, каковы причины появления подобного рода фейков. Главврач поликлиники Крыма осуждена за крупное хищениеГлавврач поликлиники №2 в Симферополе получила условный срок по статье о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в УФСБ России по РК и Севастополю."Денежные средства, начисляемые фиктивно трудоустроенным работникам, через посредника главврач присваивала себе и распоряжалась ими по своему усмотрению. В результате указанных противоправных действий бюджету был нанесен ущерб на сумму свыше 9 миллионов рублей", – рассказали в ведомстве.В Евпатории отремонтируют тротуары за 100 миллионовЕвпатория получит сотню миллионов рублей на ремонт тротуаров. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Порядка 100 миллионов рублей будет выделено на ремонт тротуаров, в первую очередь проходов к пляжным территориям, объектам досуга", – сказал глава республики.Тысячи деревьев высаживают в республике к годовщине Крымской весныГлава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что город получил 1000 саженцев миндаля, акации и дуба, которые к 10-летию Крымской весны украсят парки, скверы и другие общественные пространства и зеленые зоны возле учреждений. Еще 22 тысячи молодых деревьев появятся вдоль дорог в Черноморском районе Крыма. О высадке первых саженцев в Межводном сообщил сегодня замглавы райадминистрации Александр Дудинов.

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https://crimea.ria.ru/20240313/popytki-osporit-zakonnost-referenduma-v-krymu-nesostoyatelny--mid-rf-1135626954.html

https://crimea.ria.ru/20240313/mezhdunarodnaya-druzhba-chto-uvidela-inostrannaya-molodezh-v-krymu-1135618141.html

https://crimea.ria.ru/20240313/kak-idet-stroitelstvo-detskogo-reabilitatsionnogo-tsentra-v-evpatorii-1135631441.html

https://crimea.ria.ru/20240313/kakie-uchrezhdeniya-kultury-v-krymu-otkroyut-posle-restavratsii-v-2024-godu-1135615901.html

https://crimea.ria.ru/20240313/krymchane-stali-chasche-zhalovatsya-na-rabotu-marketpleysov-1135600113.html

https://crimea.ria.ru/20240313/v-evpatorii-posle-rekonstruktsii-otkryli-naberezhnuyu-tereshkovoy-1135627139.html

https://crimea.ria.ru/20240313/v-bakhchisarae-rodilis-dva-pushistykh-simvola-rossii-1135629782.html

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