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Главные новости Крыма: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Главные новости Крыма: 6 марта
Главные новости Крыма: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Главные новости Крыма: 6 марта
Возвращение Крыма стало драйвером для развития Азово-Черноморского региона. Молодых людей из новых регионов принимают в Нахимовском училище. Предпринимателям... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T23:41
2024-03-06T23:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Возвращение Крыма стало драйвером для развития Азово-Черноморского региона. Молодых людей из новых регионов принимают в Нахимовском училище. Предпринимателям Крыма разрешили еще год бесплатно пользоваться пляжами. Защищенные бюллетени для выборов президента РФ напечатали и передали в Избирком в Крыму. Мемориал защитникам города начали реставрировать в Севастополе. ФСБ пресекла деятельность международных террористов на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Драйвер развития Азово-Черноморского регионаВозвращение Крыма наряду с Олимпиадой в Сочи стало драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. На полуострове отмечен приток частного каптала. На данный момент в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе реализуется более 1200 проектов. В прошлом году бизнес инвестировал 40 млрд рублей. При этом министр отметил снижение показателей в туризме.Чтобы поддержать туристическую отрасль полуострова, в 2022-2023 годах была оказана поддержка в виде более 3 млрд рублей. По словам министра, с учетом новых субъектов РФ количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в развитие дорожной инфраструктуры Юга России за последние шесть лет вложено около 1 трлн рублей, в том числе речь идет о дорогах в Крыму и трассах, которые ведут на полуостров.В Нахимовское училище принимают ребят из новых регионовЮноши с новых территорий учатся в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Ребята из ЛНР и ДНР сейчас на первом и втором курсах. В этом году Нахимовское училище ждет абитуриентов из Херсонской области. Полгода назад училище заключило договор о шефской помощи и взаимодействии с одной из школ Геническа.Бесплатные пляжи для бизнесаБесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года. Также по предложению минкурортов Крыма планируется продлить на аналогичный срок действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов. Эти решения, по мнению главы республики Сергея Аксенова, должны снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес.Бюллетени для выборов президента РФТипография "Таврида" передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России. Направлены они будут в 28 территориальных избирательных комиссий. Надежную защиту им обеспечивает тангирная сетка (графическая штриховая сетка из мелких геометрических фигур и линий для создания полутонового фона на оттиске – ред.).Реставрация мемориального комплекса защитникам СевастополяВ Севастополе приступили к реставрации мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный. Завершить работы планируется к 9 мая этого года. Здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Также планируется отреставрировать пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, скульптурную композицию "Вечный огонь", смотровую площадку и ограждение. На всей территории мемориала установят новое освещение, а также сделают подсветку самой скульптуры.Раскрыта деятельность террористов в КрымуДеятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* пресекла ФСБ в Крыму. Функционеры ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, которая была основана на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", а также разрушения институтов светского общества и направлена на свержение насильственным путем действующей власти. Они распространяли среди жителей во время тайных собраний террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.* террористическая организация, запрещенная в России
https://crimea.ria.ru/20240306/novyy-feyk-v-telegram-poyavilsya-dvoynik-kanala-sevgorizbirkoma-1135471654.html
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https://crimea.ria.ru/20240306/putin-prizval-rasshirit-zhd-puti-v-storonu-azovskogo-i-chernogo-morey-1135467925.html
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главное за день, крым, новости, общество, фк "севастополь", новости крыма
Главные новости Крыма: 6 марта

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 6 марта

23:41 06.03.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Возвращение Крыма стало драйвером для развития Азово-Черноморского региона. Молодых людей из новых регионов принимают в Нахимовском училище. Предпринимателям Крыма разрешили еще год бесплатно пользоваться пляжами. Защищенные бюллетени для выборов президента РФ напечатали и передали в Избирком в Крыму. Мемориал защитникам города начали реставрировать в Севастополе. ФСБ пресекла деятельность международных террористов на полуострове.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Драйвер развития Азово-Черноморского региона

Возвращение Крыма наряду с Олимпиадой в Сочи стало драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. На полуострове отмечен приток частного каптала. На данный момент в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе реализуется более 1200 проектов. В прошлом году бизнес инвестировал 40 млрд рублей. При этом министр отметил снижение показателей в туризме.
Чтобы поддержать туристическую отрасль полуострова, в 2022-2023 годах была оказана поддержка в виде более 3 млрд рублей. По словам министра, с учетом новых субъектов РФ количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в развитие дорожной инфраструктуры Юга России за последние шесть лет вложено около 1 трлн рублей, в том числе речь идет о дорогах в Крыму и трассах, которые ведут на полуостров.
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20:39
Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома

В Нахимовское училище принимают ребят из новых регионов

Юноши с новых территорий учатся в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Ребята из ЛНР и ДНР сейчас на первом и втором курсах. В этом году Нахимовское училище ждет абитуриентов из Херсонской области. Полгода назад училище заключило договор о шефской помощи и взаимодействии с одной из школ Геническа.
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20:16Династии Крыма
Живопись и керамика – дело семейное: история династии крымских мастеров

Бесплатные пляжи для бизнеса

Бесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года. Также по предложению минкурортов Крыма планируется продлить на аналогичный срок действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов. Эти решения, по мнению главы республики Сергея Аксенова, должны снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес.
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Бюллетени для выборов президента РФ

Типография "Таврида" передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России. Направлены они будут в 28 территориальных избирательных комиссий. Надежную защиту им обеспечивает тангирная сетка (графическая штриховая сетка из мелких геометрических фигур и линий для создания полутонового фона на оттиске – ред.).
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Реставрация мемориального комплекса защитникам Севастополя

В Севастополе приступили к реставрации мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный. Завершить работы планируется к 9 мая этого года. Здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Также планируется отреставрировать пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, скульптурную композицию "Вечный огонь", смотровую площадку и ограждение. На всей территории мемориала установят новое освещение, а также сделают подсветку самой скульптуры.
Истребители Тайфун британских королевских ВВС. Архивное фото
19:03
Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море

Раскрыта деятельность террористов в Крыму

Деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* пресекла ФСБ в Крыму. Функционеры ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, которая была основана на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", а также разрушения институтов светского общества и направлена на свержение насильственным путем действующей власти. Они распространяли среди жителей во время тайных собраний террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.
* террористическая организация, запрещенная в России
Поезд Таврия
18:34
Путин призвал расширить ж/д пути в сторону Азовского и Черного морей
 
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Заголовок открываемого материала
23:41Главные новости Крыма: 6 марта
22:46Путин раскритиковал политику США
22:44У России со многими странами есть своя позитивная предыстория отношений
22:04Ситуация непростая: Путин обозначил роль молодежи в деле мира
21:53Где в центре Симферополя в четверг перекроют движение транспорта
21:36Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежи
21:25Больницам ЛНР передали 15 передвижных флюорографов-мамографов
21:07Будущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в Сириусе
20:53На Кубани запретили посещать леса до конца марта
20:39Новый фейк: в Telegram появился "двойник" канала Севгоризбиркома
20:18Больше 12 кг конопли нашли у жителя Красногвардейского района Крыма
20:16Живопись и керамика – дело семейное: история династии крымских мастеров
20:02РНКБ и сеть магазинов "ПУД" начнут доставлять продукты на дом
19:54Хуснуллин назвал гигантскую цифру вложений в дороги Крыма
19:45В ЦИК назвали количество аккредитованных на выборы президента журналистов
19:45Поезд "Москва - Симферополь" сбил мужчину в Красногвардейском районе
19:32Возвращение Крыма стало драйвером в развитии Юга России - Решетников
19:24Армия России ударила ракетами по ангару с морскими дронами в Одессе
19:10Турпоток на Юг России вырастет вдвое к 2030 году – Минэкономразвития
19:03Три британских самолета попытались нарушить границу России в Черном море
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