https://crimea.ria.ru/20240306/glavnye-novosti-kryma-6-marta-1135475224.html

Главные новости Крыма: 6 марта

Главные новости Крыма: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Главные новости Крыма: 6 марта

Возвращение Крыма стало драйвером для развития Азово-Черноморского региона. Молодых людей из новых регионов принимают в Нахимовском училище. Предпринимателям... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T23:41

2024-03-06T23:41

2024-03-06T23:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Возвращение Крыма стало драйвером для развития Азово-Черноморского региона. Молодых людей из новых регионов принимают в Нахимовском училище. Предпринимателям Крыма разрешили еще год бесплатно пользоваться пляжами. Защищенные бюллетени для выборов президента РФ напечатали и передали в Избирком в Крыму. Мемориал защитникам города начали реставрировать в Севастополе. ФСБ пресекла деятельность международных террористов на полуострове.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Драйвер развития Азово-Черноморского регионаВозвращение Крыма наряду с Олимпиадой в Сочи стало драйвером в развитии Азово-Черноморского региона на Юге России. Об этом в докладе президенту России Владимиру Путину заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. На полуострове отмечен приток частного каптала. На данный момент в рамках свободной экономической зоны в Крыму и Севастополе реализуется более 1200 проектов. В прошлом году бизнес инвестировал 40 млрд рублей. При этом министр отметил снижение показателей в туризме.Чтобы поддержать туристическую отрасль полуострова, в 2022-2023 годах была оказана поддержка в виде более 3 млрд рублей. По словам министра, с учетом новых субъектов РФ количество туристических поездок на Юг России к 2030 году может вырасти в два раза.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в развитие дорожной инфраструктуры Юга России за последние шесть лет вложено около 1 трлн рублей, в том числе речь идет о дорогах в Крыму и трассах, которые ведут на полуостров.В Нахимовское училище принимают ребят из новых регионовЮноши с новых территорий учатся в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе. Ребята из ЛНР и ДНР сейчас на первом и втором курсах. В этом году Нахимовское училище ждет абитуриентов из Херсонской области. Полгода назад училище заключило договор о шефской помощи и взаимодействии с одной из школ Геническа.Бесплатные пляжи для бизнесаБесплатное пользование пляжами в Крыму для предпринимателей по ранее заключенным договорам благоустройства продлили до марта 2025 года. Также по предложению минкурортов Крыма планируется продлить на аналогичный срок действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов. Эти решения, по мнению главы республики Сергея Аксенова, должны снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес.Бюллетени для выборов президента РФТипография "Таврида" передала членам Избиркома Крыма напечатанные бюллетени для выборов президента России. Направлены они будут в 28 территориальных избирательных комиссий. Надежную защиту им обеспечивает тангирная сетка (графическая штриховая сетка из мелких геометрических фигур и линий для создания полутонового фона на оттиске – ред.).Реставрация мемориального комплекса защитникам СевастополяВ Севастополе приступили к реставрации мемориального комплекса "Защитникам Севастополя 1941-1942 годов" на мысе Хрустальный. Завершить работы планируется к 9 мая этого года. Здесь будут проведены комплексные противоаварийные работы. Также планируется отреставрировать пьедестал, фигуры солдата и матроса, внутренние помещения, скульптурную композицию "Вечный огонь", смотровую площадку и ограждение. На всей территории мемориала установят новое освещение, а также сделают подсветку самой скульптуры.Раскрыта деятельность террористов в КрымуДеятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир"* пресекла ФСБ в Крыму. Функционеры ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, которая была основана на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", а также разрушения институтов светского общества и направлена на свержение насильственным путем действующей власти. Они распространяли среди жителей во время тайных собраний террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман.* террористическая организация, запрещенная в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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