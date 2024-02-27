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Главные новости Крыма: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2024
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Главные новости Крыма: 27 февраля
Главные новости Крыма: 27 февраля - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Главные новости Крыма: 27 февраля
Крым подаст иск к Украине по энергоблокаде на 3,1 трлн рублей. МВД опровергло информацию об объявлении плана "Перехват" в Джанкое. 19 казаков Крыма получили... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T22:59
2024-02-27T22:59
крым
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новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Крым подаст иск к Украине по энергоблокаде на 3,1 трлн рублей. МВД опровергло информацию об объявлении плана "Перехват" в Джанкое. 19 казаков Крыма получили ордена Мужества и 38 медали "За Отвагу" за подвиги в зоне СВО. В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента. В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира. Симферополь "расцветет" к весне.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Иски по блокадамСпециальная рабочая группа крымского парламента во вторник передала Совету министров РК материалы по подсчету ущерба от энергетической блокады полуострова. На основе этих документов правительство республики подаст в Арбитражный суд Крыма иск на 3 триллиона 156,6 миллиарда рублей. Ответчиками по иску выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Исковая сумма включает в себя убытки в виде реального ущерба бюджетной системе и упущенную выгоду в следствие недопоставок электроэнергии. Иск к рассчитывают подать в Арбитражный суд Крыма до конца этой недели. Кроме того, в Крыму в ближайшее время начнут подготовку очередного судебного иска к Украине, он будет касаться возмещения ущерба от финансовой блокады полуострова, сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. Фейковый "Перехват"Информация о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности, сообщила во вторник пресс-служба республиканского МВД в ответ на соответствующие фейки в некоторых Telegram­-каналах. В МВД по Крыму призвали жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.Награды крымским казакам19 казаков-добровольцев из Крыма, участвующих в специальной военной операции, удостоились орденов Мужества, еще 38 – медалей "За отвагу" за профессиональное выполнение боевых задач на Запорожском направлении, сообщил атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин. По мнению атамана, казаки Крыма не случайно оказались именно на Запорожском направлении - это историческая Родина казачества. Еще один батальон казаков-добровольцев вошел в состав бригады особого назначения Росгвардии и сейчас выполняет задачи на Донецком направлении. В Крыму остался резерв – казачий батальон территориальной обороны, который участвует в мероприятиях по усилению безопасности на полуострове.300 волонтеров в СевастополеИзбирательная комиссия Севастополя планирует привлечь более 300 волонтеров для помощи избирателям с инвалидностью в дни голосования по выборам президента России, сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии. Как сообщила председатель комиссии Нина Фаустова, на сегодняшний день более 18 тысяч севастопольцев подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Около 5 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту нахождения с применением механизма "Мобильный избиратель". Прием заявлений продолжится до 11 марта. Молодежная делегацияКрым посетит молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира, - участники Всемирного фестиваля молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса", рассказал во вторник председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. Иностранцам покажут, как Крым изменился за десять лет, презентуют достижения, которыми пользуется крымская и российская молодежь: "Лицей Крымской весны", международный детский центр "Артек", арт-кластер "Таврида" и так далее. Восемь тысяч роз в СимферополеЦентральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами, планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз, сообщила во вторник замдиректора "Горзеленхоза" Мария Бороненкова. В преддверии весны в Симферополе также ведутся работы по стрижке кипарисов и кустарников в парке имени Гагарина. Сейчас сотрудники учреждения "Парки столицы" трудятся над созданием "кипарисовой лошади".
https://crimea.ria.ru/20240227/isk-k-kievu-po-energoblokade-kryma-namereny-podat-v-blizhayshie-dni-1135242602.html
https://crimea.ria.ru/20240227/ot-vinogradnoy-kostochki-do-sakskoy-gryazi-chem-unikalna-kosmetika-kryma-1135251721.html
https://crimea.ria.ru/20240227/na-vosstanovlenie-podpornoy-steny-v-alupke-vydeleno-25-millionov-rubley-1135255916.html
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крым, главное за день, новости крыма, симферополь, иностранные делегации в крыму, всемирный фестиваль молодежи и студентов, севастополь, выборы, выборы президента россии, финансовая блокада крыма, энергетическая блокада крыма
Главные новости Крыма: 27 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 27 февраля

22:59 27.02.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Крым подаст иск к Украине по энергоблокаде на 3,1 трлн рублей. МВД опровергло информацию об объявлении плана "Перехват" в Джанкое. 19 казаков Крыма получили ордена Мужества и 38 медали "За Отвагу" за подвиги в зоне СВО. В Севастополе 300 волонтеров будут работать на выборах президента. В Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира. Симферополь "расцветет" к весне.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Иски по блокадам

Специальная рабочая группа крымского парламента во вторник передала Совету министров РК материалы по подсчету ущерба от энергетической блокады полуострова. На основе этих документов правительство республики подаст в Арбитражный суд Крыма иск на 3 триллиона 156,6 миллиарда рублей. Ответчиками по иску выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Исковая сумма включает в себя убытки в виде реального ущерба бюджетной системе и упущенную выгоду в следствие недопоставок электроэнергии. Иск к рассчитывают подать в Арбитражный суд Крыма до конца этой недели.
Кроме того, в Крыму в ближайшее время начнут подготовку очередного судебного иска к Украине, он будет касаться возмещения ущерба от финансовой блокады полуострова, сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
12:10
Иск к Киеву по энергоблокаде Крыма намерены подать в ближайшие дни

Фейковый "Перехват"

Информация о введении в Джанкое на севере Крыма плана "Перехват" из-за якобы обнаружения группы подозрительных лиц не соответствует действительности, сообщила во вторник пресс-служба республиканского МВД в ответ на соответствующие фейки в некоторых Telegram­-каналах. В МВД по Крыму призвали жителей и гостей полуострова доверять только официальным источникам информации.

Награды крымским казакам

19 казаков-добровольцев из Крыма, участвующих в специальной военной операции, удостоились орденов Мужества, еще 38 – медалей "За отвагу" за профессиональное выполнение боевых задач на Запорожском направлении, сообщил атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Республики Антон Сироткин.
По мнению атамана, казаки Крыма не случайно оказались именно на Запорожском направлении - это историческая Родина казачества. Еще один батальон казаков-добровольцев вошел в состав бригады особого назначения Росгвардии и сейчас выполняет задачи на Донецком направлении. В Крыму остался резерв – казачий батальон территориальной обороны, который участвует в мероприятиях по усилению безопасности на полуострове.

300 волонтеров в Севастополе

Избирательная комиссия Севастополя планирует привлечь более 300 волонтеров для помощи избирателям с инвалидностью в дни голосования по выборам президента России, сообщили в Севастопольской городской избирательной комиссии. Как сообщила председатель комиссии Нина Фаустова, на сегодняшний день более 18 тысяч севастопольцев подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Около 5 тысяч избирателей подали заявления о голосовании по месту нахождения с применением механизма "Мобильный избиратель". Прием заявлений продолжится до 11 марта.
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Молодежная делегация

Крым посетит молодежная делегация, в состав которой войдут больше тридцати человек из 21 страны мира, - участники Всемирного фестиваля молодежи, который стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса", рассказал во вторник председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. Иностранцам покажут, как Крым изменился за десять лет, презентуют достижения, которыми пользуется крымская и российская молодежь: "Лицей Крымской весны", международный детский центр "Артек", арт-кластер "Таврида" и так далее.

Восемь тысяч роз в Симферополе

Центральные улицы, клумбы и памятники Симферополя к весне украсят цветами, планируется установить кашпо с виолами и высадить более восьми тысяч роз, сообщила во вторник замдиректора "Горзеленхоза" Мария Бороненкова. В преддверии весны в Симферополе также ведутся работы по стрижке кипарисов и кустарников в парке имени Гагарина. Сейчас сотрудники учреждения "Парки столицы" трудятся над созданием "кипарисовой лошади".
В Алупке восстанавливают подпорную стену
17:43
На восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублей
 
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