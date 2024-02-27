https://crimea.ria.ru/20240227/v-krymu-gotovyat-isk-k-ukraine-po-finansovoy-blokade-poluostrova-1135244104.html

В Крыму готовят иск к Украине по финансовой блокаде полуострова

В Крыму готовят иск к Украине по финансовой блокаде полуострова - РИА Новости Крым, 27.02.2024

В Крыму готовят иск к Украине по финансовой блокаде полуострова

В Крыму в ближайшее время начнут подготовку очередного судебного иска к Украине, он будет касаться возмещения ущерба от финансовой блокады полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T12:56

2024-02-27T12:56

2024-02-27T12:56

государственный совет рк (госсовет)

ефим фикс

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финансовая блокада крыма

украина

ущерб

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшее время начнут подготовку очередного судебного иска к Украине, он будет касаться возмещения ущерба от финансовой блокады полуострова. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс."На очереди у нас изучение, анализ материалов и подготовка проекта иска по действиям украинской власти, связанным с финансовой блокадой", – сказал он.Первый зампредседателя Госсовета РК напомнил, что в 2014 году на полуострове прекратили работу все филиалы украинских банковских учреждений. Многие из них не выполнили свои обязательства, в том числе по возврату вкладов крымчанам.Специальная рабочая группа крымского парламента во вторник передала Совету министров РК материалы по подсчету ущерба от энергетической блокады полуострова. На основе этих документов правительство республики подаст в Арбитражный суд Крыма иск на 3 триллиона 156,6 миллиарда рублей. Ответчиками по иску выступают кабинет министров Украины, министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания "Укрэнерго".Исковая сумма включает в себя убытки в виде реального ущерба бюджетной системе и упущенную выгоду в следствие недопоставок электроэнергии.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск крымского парламента о взыскании с Украины 152,6 миллиарда рублей за ущерб бюджету республики от водной блокады полуострова.Кроме того, более 20 крымских предприятий подали исковые заявления на возмещение убытков, понесенных в результате водной блокады полуострова. Всего от организованной украинскими властями водной блокады пострадали 36 предприятий. Понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 трлн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Политолог из Петербурга сравнил блокаду Ленинграда и КрымаУдастся ли взыскать с Украины ущерб за водную блокаду Крыма – мнениеВ иск о транспортной блокаде добавят ущерб от удара по Крымскому мосту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), ефим фикс, крым, новости крыма, финансовая блокада крыма, украина, ущерб, общество