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Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит
Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит
На территории терминала по перевалке нефтепродуктов в Туапсе в четверг зазвучат сирены системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T10:02
2024-02-15T10:02
2024-02-15T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На территории терминала по перевалке нефтепродуктов в Туапсе в четверг зазвучат сирены системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Жителей и гостей городе просят сохранять спокойствие.В среду учения со стрельбой провели российские военные в акватории морского порта Новороссийска. В пятницу учения по ликвидации последствий ЧС пройдут на территории нефтезавода в Краснодаре. Администрация Ейского района Краснодарского края сообщила, что регулярные тактические учения со стрельбой будут проводиться в Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямВ Севастополе громко – что происходит
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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туапсе, краснодарский край, учения, армия и флот, безопасность, общество, новости
Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит
На терминале по перевалке нефти в Туапсе в четверг пройдут учения
10:02 15.02.2024 (обновлено: 10:06 15.02.2024)