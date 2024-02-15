https://crimea.ria.ru/20240215/sireny-ne-neftyanom-terminale-tuapse--chto-proiskhodit-1134959480.html

Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит

Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит

На территории терминала по перевалке нефтепродуктов в Туапсе в четверг зазвучат сирены системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T10:02

2024-02-15T10:02

2024-02-15T10:06

туапсе

краснодарский край

учения

армия и флот

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На территории терминала по перевалке нефтепродуктов в Туапсе в четверг зазвучат сирены системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Жителей и гостей городе просят сохранять спокойствие.В среду учения со стрельбой провели российские военные в акватории морского порта Новороссийска. В пятницу учения по ликвидации последствий ЧС пройдут на территории нефтезавода в Краснодаре. Администрация Ейского района Краснодарского края сообщила, что регулярные тактические учения со стрельбой будут проводиться в Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямВ Севастополе громко – что происходит

туапсе

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, краснодарский край, учения, армия и флот, безопасность, общество, новости