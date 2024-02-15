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Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит - РИА Новости Крым, 15.02.2024
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Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит
Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит - РИА Новости Крым, 15.02.2024
Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит
На территории терминала по перевалке нефтепродуктов в Туапсе в четверг зазвучат сирены системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 15.02.2024
2024-02-15T10:02
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туапсе
краснодарский край
учения
армия и флот
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На территории терминала по перевалке нефтепродуктов в Туапсе в четверг зазвучат сирены системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.Жителей и гостей городе просят сохранять спокойствие.В среду учения со стрельбой провели российские военные в акватории морского порта Новороссийска. В пятницу учения по ликвидации последствий ЧС пройдут на территории нефтезавода в Краснодаре. Администрация Ейского района Краснодарского края сообщила, что регулярные тактические учения со стрельбой будут проводиться в Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямВ Севастополе громко – что происходит
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РИА Новости Крым
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туапсе, краснодарский край, учения, армия и флот, безопасность, общество, новости
Сирены на нефтяном терминале Туапсе – что происходит

На терминале по перевалке нефти в Туапсе в четверг пройдут учения

10:02 15.02.2024 (обновлено: 10:06 15.02.2024)
 
© РИА Новости КрымГромкоговоритель
Громкоговоритель - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. На территории терминала по перевалке нефтепродуктов в Туапсе в четверг зазвучат сирены системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В четверг в 10:00 на территории "РН-Морской терминал Туапсе" пройдут учения. Будут работать системы оповещения", – сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Жителей и гостей городе просят сохранять спокойствие.
В среду учения со стрельбой провели российские военные в акватории морского порта Новороссийска. В пятницу учения по ликвидации последствий ЧС пройдут на территории нефтезавода в Краснодаре. Администрация Ейского района Краснодарского края сообщила, что регулярные тактические учения со стрельбой будут проводиться в Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.
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