https://crimea.ria.ru/20240205/v-sevastopole-gromko--chto-proiskhodit-1134694026.html

В Севастополе громко – что происходит

В Севастополе громко – что происходит - РИА Новости Крым, 05.02.2024

В Севастополе громко – что происходит

Громкие звуки в районе Северного и Южного молов Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T10:41

2024-02-05T10:41

2024-02-05T10:42

севастополь

крым

новости

учения

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в районе Северного и Южного молов Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судовВспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям

севастополь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, новости, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев