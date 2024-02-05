Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе громко – что происходит - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240205/v-sevastopole-gromko--chto-proiskhodit-1134694026.html
В Севастополе громко – что происходит
В Севастополе громко – что происходит - РИА Новости Крым, 05.02.2024
В Севастополе громко – что происходит
Громкие звуки в районе Северного и Южного молов Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T10:41
2024-02-05T10:42
севастополь
крым
новости
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133822677_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4f9582f822e99886ebdf4b04949ef189.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в районе Северного и Южного молов Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судовВспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133822677_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e3c6fa74f5f9ac353ae34dfa64fbe937.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, крым, новости, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе громко – что происходит

Развожаев: громкие звуки на Северном и Южном молах Севастополя – тренировка военных ЧФ

10:41 05.02.2024 (обновлено: 10:42 05.02.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в районе Северного и Южного молов Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Громкие звуки — это в районе Северного и Южного молов - Черноморский флот проводит тренировку ППДО. Ориентировочно она продлится до 12:00", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину
В акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
 
СевастопольКрымНовостиУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году
12:24Груз со взрывчаткой из Одессы везли в Воронеж
11:59Женщина ранена при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области
11:54Пострадавшим от "шторма века" жителям Алушты выплатили компенсации
11:30Из-за схода лавины в горах Крыма пострадал лыжник
11:19Поезд Симферополь-Адлер остановлен из-за схода селя в Сочи
11:14Семьям добровольцев по-новому рассчитают детские выплаты
11:09Ветер порывами и волны: как работает Керченская переправа в понедельник
11:03Дальневосточную ипотеку распространят на участников СВО
10:55"Яндекс" продают за 475 млрд рублей консорциуму инвесторов
10:47На разбитую штормом набережную поселка под Алуштой выделили 29 млн
10:41В Севастополе громко – что происходит
10:18Спасатели ищут членов экипажа разбившегося в Карелии вертолета Ми-8
10:00Снова в норме: как поправить финансовое положение после праздников
09:53В Севастополе остановили катер и паром
09:30Угрожал объектам инфраструктуры: в Крыму осудили телефонного шутника
08:51Следком возбудил дело после крушения вертолета МЧС в Карелии
08:21Оползень заблокировал железную дорогу на Черноморском побережье
08:14Проект Сената США о помощи Киеву - что предлагается
07:46Зеленский признал возможность увольнения Залужного
Лента новостейМолния