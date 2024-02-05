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В Севастополе громко – что происходит
В Севастополе громко – что происходит - РИА Новости Крым, 05.02.2024
В Севастополе громко – что происходит
Громкие звуки в районе Северного и Южного молов Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T10:41
2024-02-05T10:41
2024-02-05T10:42
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новости
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. Громкие звуки в районе Северного и Южного молов Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник утром, связаны с тренировкой расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Губернатор добавил, что в городе все спокойно, и призвал доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судовВспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, крым, новости, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
В Севастополе громко – что происходит
Развожаев: громкие звуки на Северном и Южном молах Севастополя – тренировка военных ЧФ
10:41 05.02.2024 (обновлено: 10:42 05.02.2024)