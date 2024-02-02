https://crimea.ria.ru/20240202/strelba-v-portu-tuapse--zakryto-dvizhenie-sudov-1134637054.html

Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов

Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов

На территории порта Туапсе днем и вечером в пятницу военные проведут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T11:02

2024-02-02T11:02

2024-02-02T11:02

туапсе

новости

черное море

новороссийск

безопасность

учения

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На территории порта Туапсе днем и вечером в пятницу военные проведут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщает администрация города.В администрации обратили внимание, что на время тренировочных мероприятий будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории порта Туапсе.Жителей просят соблюдать спокойствие.В Крыму и Севастополе также регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известноСтрельба в Феодосии – власти объяснили причинуКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона

туапсе

черное море

новороссийск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, новости, черное море, новороссийск, безопасность, учения, вооруженные силы россии, армия и флот