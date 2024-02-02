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Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
На территории порта Туапсе днем и вечером в пятницу военные проведут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T11:02
2024-02-02T11:02
2024-02-02T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На территории порта Туапсе днем и вечером в пятницу военные проведут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщает администрация города.В администрации обратили внимание, что на время тренировочных мероприятий будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории порта Туапсе.Жителей просят соблюдать спокойствие.В Крыму и Севастополе также регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известноСтрельба в Феодосии – власти объяснили причинуКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона
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туапсе, новости, черное море, новороссийск, безопасность, учения, вооруженные силы россии, армия и флот
Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
Военные проведут тренировки со стрельбой в порту Туапсе в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. На территории порта Туапсе днем и вечером в пятницу военные проведут учения с тренировочными стрельбами. Об этом сообщает администрация города.
"2 февраля 2024 года (резерв 3 февраля) в период с 11:00 по 15:00 и с 17:00 по 21:00 в акватории морского порта Туапсе силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб", – сказано в сообщении.
В администрации обратили внимание, что на время тренировочных мероприятий будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории порта Туапсе.
Жителей просят соблюдать спокойствие.
В Крыму и Севастополе также регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
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