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Корабль ЧФ искал мины в Черном море с помощью подводного дрона

Корабль ЧФ искал мины в Черном море с помощью подводного дрона - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Корабль ЧФ искал мины в Черном море с помощью подводного дрона

Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата, сообщает отдел информационного... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T05:00

2024-01-24T05:00

2024-01-24T05:00

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.В ходе разведывательного поиска экипаж корабля ЧФ отработал порядок действий по поиску мин с использованием новейших высокоэффективных гидроакустических станций и современного телеуправляемого беспилотного подводного аппарата.На первом этапе личный состав боевого поста корабельной гидроакустической станции обнаружил подводный объект. После этого военные спустили на воду телеуправляемый беспилотник, оператор идентифицировал находку как якорную мину. Тросорезом мину освободили от якоря и она поднялась над поверхностью воды, где ее уничтожили.Кроме того, в целях отработки противодействия угрозам от подводных диверсантов, экипаж корабля выполнил профилактическое гранатометание ручным способом и с применением противодиверсионного гранатомета ДП-64.ФСБ России ранее предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфуют к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.В конце октября 2023 года в Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной корабельной противодесантной мины. Взрывоопасный предмет обнаружили в районе пляжа "Алексино" на внешнем рейде Цемесской бухты.По данным Минобороны РФ, в июле прошлого года российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантамиАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противникуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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