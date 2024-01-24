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Корабль ЧФ искал мины в Черном море с помощью подводного дрона - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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Корабль ЧФ искал мины в Черном море с помощью подводного дрона
Корабль ЧФ искал мины в Черном море с помощью подводного дрона - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Корабль ЧФ искал мины в Черном море с помощью подводного дрона
Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата, сообщает отдел информационного... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T05:00
2024-01-24T05:00
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
черное море
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.В ходе разведывательного поиска экипаж корабля ЧФ отработал порядок действий по поиску мин с использованием новейших высокоэффективных гидроакустических станций и современного телеуправляемого беспилотного подводного аппарата.На первом этапе личный состав боевого поста корабельной гидроакустической станции обнаружил подводный объект. После этого военные спустили на воду телеуправляемый беспилотник, оператор идентифицировал находку как якорную мину. Тросорезом мину освободили от якоря и она поднялась над поверхностью воды, где ее уничтожили.Кроме того, в целях отработки противодействия угрозам от подводных диверсантов, экипаж корабля выполнил профилактическое гранатометание ручным способом и с применением противодиверсионного гранатомета ДП-64.ФСБ России ранее предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфуют к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.В конце октября 2023 года в Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной корабельной противодесантной мины. Взрывоопасный предмет обнаружили в районе пляжа "Алексино" на внешнем рейде Цемесской бухты.По данным Минобороны РФ, в июле прошлого года российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантамиАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противникуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном море
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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чф рф (черноморский флот российской федерации), видео, учения, армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, черное море, безопасность республики крым и севастополя
Корабль ЧФ искал мины в Черном море с помощью подводного дрона

Корабль Черноморского флота выполнил поиск мин с помощью подводного беспилотника

05:00 24.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Экипаж корабля противоминной обороны Черноморского флота выполнил поиск мин с использованием беспилотного подводного аппарата, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

"В условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря", – говорится в сообщении.

В ходе разведывательного поиска экипаж корабля ЧФ отработал порядок действий по поиску мин с использованием новейших высокоэффективных гидроакустических станций и современного телеуправляемого беспилотного подводного аппарата.
На первом этапе личный состав боевого поста корабельной гидроакустической станции обнаружил подводный объект. После этого военные спустили на воду телеуправляемый беспилотник, оператор идентифицировал находку как якорную мину. Тросорезом мину освободили от якоря и она поднялась над поверхностью воды, где ее уничтожили.
Кроме того, в целях отработки противодействия угрозам от подводных диверсантов, экипаж корабля выполнил профилактическое гранатометание ручным способом и с применением противодиверсионного гранатомета ДП-64.
ФСБ России ранее предупреждала о возможности дрейфа сорванных сильными течениями морских мин, которые ВСУ установили на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный – всего около 420 штук.
В ведомстве не исключили возможности того, что мины сорвутся и будут дрейфовать, направляясь в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.
Позднее дрейфующие морские мины были обнаружены у берегов Турции, Болгарии и Румынии. После подрыва рыбацкого катера Турция усилила контроль в проливе Босфор.
С просьбой отслеживать мины военно-морские силы Турции обращались к России.
Согласно карте морских течений, первыми "получателями" украинского минного транша являются Румыния и Болгария, затем мины дрейфуют к Босфорскому проливу, далее вдоль турецких берегов. И только потом, через Грузию и Абхазию, мины могут появиться у побережья России. Однако, по данным МЧС, свои коррективы в "минный" путь могут внести штормы и ветры.
В конце октября 2023 года в Новороссийске ввели локальный режим ЧС из-за найденной корабельной противодесантной мины. Взрывоопасный предмет обнаружили в районе пляжа "Алексино" на внешнем рейде Цемесской бухты.
По данным Минобороны РФ, в июле прошлого года российский вертолет Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину, обнаруженную патрульным кораблем Черноморского флота в 180 километрах от пролива Босфор.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами
Авиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
Российские корабли уничтожали мины в Черном море
 
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияАрмия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиЧерное мореБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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