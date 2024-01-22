https://crimea.ria.ru/20240122/kak-chf-vedet-borbu-s-morskimi-dronami-i-podvodnymi-diversantami-1134373047.html

Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами

Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами - РИА Новости Крым, 22.01.2024

Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами

Военнослужащие Черноморского флота провели учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами противника в военно-морской базе в Крыму,... РИА Новости Крым, 22.01.2024

2024-01-22T10:17

2024-01-22T10:17

2024-01-22T10:18

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота провели учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами противника в военно-морской базе в Крыму, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.На втором этапе учения военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели учение по подводной обороне. Бойцы отработали поставленные задачи с выполнением водолазных спусков под воду.Учения прошли в акватории Севастопольской бухты с применением поисково-спасательных комплексов, установленных на противодиверсионных и патрульных катерах.На минувшей неделе нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваСтрельба в центре Севастополя – что происходитРоссийские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФ

https://crimea.ria.ru/20231225/v-chernom-more-samolet-amfibiya-chf-vypustil-bomby-po-morskoy-tseli-1133771578.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, севастополь, черное море