Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами
Черноморский флот отработал уничтожение подводных диверсантов и морских дронов
10:17 22.01.2024 (обновлено: 10:18 22.01.2024)
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТорпедный отсек на борту фрегата "Адмирал Макаров" ВМФ РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота провели учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами противника в военно-морской базе в Крыму, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
"На первом этапе учения боевые расчеты, предназначенные для поражения безэкипажных катеров (БЭК) противника, отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их гарантированного поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК", - говорится в сообщении.
На втором этапе учения военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели учение по подводной обороне. Бойцы отработали поставленные задачи с выполнением водолазных спусков под воду.
Учения прошли в акватории Севастопольской бухты с применением поисково-спасательных комплексов, установленных на противодиверсионных и патрульных катерах.
На минувшей неделе нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".
Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.
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