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Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами - РИА Новости Крым, 22.01.2024
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Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами
Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами - РИА Новости Крым, 22.01.2024
Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами
Военнослужащие Черноморского флота провели учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами противника в военно-морской базе в Крыму,... РИА Новости Крым, 22.01.2024
2024-01-22T10:17
2024-01-22T10:18
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота провели учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами противника в военно-морской базе в Крыму, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.На втором этапе учения военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели учение по подводной обороне. Бойцы отработали поставленные задачи с выполнением водолазных спусков под воду.Учения прошли в акватории Севастопольской бухты с применением поисково-спасательных комплексов, установленных на противодиверсионных и патрульных катерах.На минувшей неделе нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваСтрельба в центре Севастополя – что происходитРоссийские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
https://crimea.ria.ru/20231225/v-chernom-more-samolet-amfibiya-chf-vypustil-bomby-po-morskoy-tseli-1133771578.html
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чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, севастополь, черное море
Как ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами

Черноморский флот отработал уничтожение подводных диверсантов и морских дронов

10:17 22.01.2024 (обновлено: 10:18 22.01.2024)
 
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Торпедный отсек на борту фрегата Адмирал Макаров ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Военнослужащие Черноморского флота провели учение по борьбе с безэкипажными катерами и подводными диверсантами противника в военно-морской базе в Крыму, сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.
"На первом этапе учения боевые расчеты, предназначенные для поражения безэкипажных катеров (БЭК) противника, отработали алгоритм действий по обнаружению и распределению целей для их гарантированного поражения, а также способы ведения огня по секторам в условиях массированной атаки БЭК", - говорится в сообщении.
На втором этапе учения военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами Черноморского флота провели учение по подводной обороне. Бойцы отработали поставленные задачи с выполнением водолазных спусков под воду.
Учения прошли в акватории Севастопольской бухты с применением поисково-спасательных комплексов, установленных на противодиверсионных и патрульных катерах.
На минувшей неделе нанесение ракетных и бомбовых ударов по противнику отработали экипажи самолетов морской авиации совместно с расчетами береговых ракетных комплексов Черноморского флота. В тренировках участвовали экипажи самолетов Су-30М и Су-24, а также расчеты дивизионов "Бал" и "Бастион".
Учения на Крымском полуострове проводятся регулярно. Власти сообщают о них на своих официальных страницах в интернете и соцсетях.
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