https://crimea.ria.ru/20240131/strelba-v-akvatorii-porta-novorossiysk--chto-izvestno-1134576638.html

Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно

Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно

В Новороссийске в среду днем будут проходить военные учения. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T08:17

2024-01-31T08:17

2024-01-31T08:17

новороссийск

новости

черное море

учения

россия

безопасность

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Новороссийске в среду днем будут проходить военные учения. Об этом предупредили в городской администрации.Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В субботу в Севастополе военные провели тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из гранатометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИДКоллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона

новороссийск

черное море

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, черное море, учения, россия, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот