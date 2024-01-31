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Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно
Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно
В Новороссийске в среду днем будут проходить военные учения. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T08:17
2024-01-31T08:17
новороссийск
новости
черное море
учения
россия
безопасность
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Новороссийске в среду днем будут проходить военные учения. Об этом предупредили в городской администрации.Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В субботу в Севастополе военные провели тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из гранатометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Учения НАТО вблизи границ России повышают риск военных инцидентов – МИДКоллективная провокация: эксперт об учениях НАТО со сценарием войны с РФКорабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дрона
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, черное море, учения, россия, безопасность, вооруженные силы россии, армия и флот
Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно

В акватории порта Новороссийск в среду будут проводиться учебные стрельбы

08:17 31.01.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Цемесскую бухту с территории Новороссийского морского торгового порта.
Вид на Цемесскую бухту с территории Новороссийского морского торгового порта. - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. В Новороссийске в среду днем будут проходить военные учения. Об этом предупредили в городской администрации.
"Уважаемые граждане️! Сегодня с 11.00 до 13.00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы будут проводиться мероприятия с выполнением стрельб", – сказано в Telegram-канале городских властей.
Жителей и гостей города призвали соблюдать спокойствие.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В субботу в Севастополе военные провели тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из гранатометов.
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НовороссийскНовостиЧерное мореУченияРоссияБезопасностьВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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