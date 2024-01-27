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В центре Севастополя громко
В центре Севастополя громко - РИА Новости Крым, 27.01.2024
В центре Севастополя громко
Утром в субботу в Севастополе военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.01.2024
2024-01-27T08:11
2024-01-27T08:11
2024-01-27T08:16
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Севастополе военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Так, 25 января Минобороны проводили учения на территории Черноморского района Крыма. В этот же день в Феодосии у 13 причала (порт) военные тренировались в стрельбе.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В центре Севастополя громко
Громкие звуки в Севастополе связаны с тренировочными стрельбами военных из гранатометов
08:11 27.01.2024 (обновлено: 08:16 27.01.2024)