https://crimea.ria.ru/20240127/v-tsentre-sevastopolya-gromko-1134494267.html

В центре Севастополя громко

В центре Севастополя громко - РИА Новости Крым, 27.01.2024

В центре Севастополя громко

Утром в субботу в Севастополе военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T08:11

2024-01-27T08:11

2024-01-27T08:16

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. Утром в субботу в Севастополе военные проводят учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Так, 25 января Минобороны проводили учения на территории Черноморского района Крыма. В этот же день в Феодосии у 13 причала (порт) военные тренировались в стрельбе.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма