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В Черноморском районе Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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В Черноморском районе Крыма будет громко
В Черноморском районе Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 25.01.2024
В Черноморском районе Крыма будет громко
На территории Черноморского района Крыма в четверг российские военные проведут учения. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T10:51
2024-01-25T10:51
черноморский район
черноморское
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
учения
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На территории Черноморского района Крыма в четверг российские военные проведут учения. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.В четверг учения проводятся и в Феодосии - там они пройдут до 13 часов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Во вторник российские военные провели учения на территории Черноморского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном море
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РИА Новости Крым
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черноморский район, черноморское, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, учения, вооруженные силы россии, армия и флот
В Черноморском районе Крыма будет громко

Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма - власти

10:51 25.01.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения. Архивное фото
Учения. Архивное фото
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На территории Черноморского района Крыма в четверг российские военные проведут учения. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная.
"25 января учения Минобороны РФ на территории Черноморского района пройдут до 14:00", - написала она в своем ТГ-канале.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
В четверг учения проводятся и в Феодосии - там они пройдут до 13 часов.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
Во вторник российские военные провели учения на территории Черноморского района.
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Черноморский районЧерноморскоеБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаУченияВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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