https://crimea.ria.ru/20240125/v-chernomorskom-rayone-kryma-budet-gromko-1134446512.html

В Черноморском районе Крыма будет громко

В Черноморском районе Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 25.01.2024

В Черноморском районе Крыма будет громко

На территории Черноморского района Крыма в четверг российские военные проведут учения. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T10:51

2024-01-25T10:51

2024-01-25T10:51

черноморский район

черноморское

безопасность

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

учения

вооруженные силы россии

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. На территории Черноморского района Крыма в четверг российские военные проведут учения. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.В четверг учения проводятся и в Феодосии - там они пройдут до 13 часов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Во вторник российские военные провели учения на территории Черноморского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном море

черноморский район

черноморское

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черноморский район, черноморское, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, учения, вооруженные силы россии, армия и флот