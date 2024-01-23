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Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
На территории Черноморского района Крыма в четверг российские военные проведут учения. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T08:25
2024-01-23T08:25
2024-01-23T08:26
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армия и флот
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новости крыма
юлия бесфамильная
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. На территории Черноморского района Крыма в четверг российские военные проведут учения. Об этом сообщила замглавы региона Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.В четверг учения проводятся и в Севастополе. Там расчеты противоподводно-диверсионной обороны ЧФ тренируются в районе Северного мола.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе громко - власти объяснили причинуГде в России делают "костюмы-невидимки" для военныхКак ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантами
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, черноморский район, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, юлия бесфамильная
Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
Минобороны России проводит учения в Черноморском районе Крыма – власти
08:25 23.01.2024 (обновлено: 08:26 23.01.2024)