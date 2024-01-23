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В Севастополе громко - власти объяснили причину
В Севастополе громко - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе громко - власти объяснили причину
В Севастополе утром во вторник проходят учения расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T08:00
2024-01-23T08:00
2024-01-23T08:03
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник проходят учения расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот
В Севастополе громко - власти объяснили причину
В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки
08:00 23.01.2024 (обновлено: 08:03 23.01.2024)