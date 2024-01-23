https://crimea.ria.ru/20240123/v-sevastopole-gromko---vlasti-obyasnili-prichinu-1134390700.html

В Севастополе громко - власти объяснили причину

В Севастополе громко - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 23.01.2024

В Севастополе громко - власти объяснили причину

В Севастополе утром во вторник проходят учения расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:00

2024-01-23T08:03

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

чф рф (черноморский флот российской федерации)

учения

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник проходят учения расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФ

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот