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В Севастополе громко - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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В Севастополе громко - власти объяснили причину
В Севастополе громко - власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 23.01.2024
В Севастополе громко - власти объяснили причину
В Севастополе утром во вторник проходят учения расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T08:00
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безопасность республики крым и севастополя
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михаил развожаев
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник проходят учения расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном мореРакетные удары в море отражали военные моряки ЧФ
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, армия и флот
В Севастополе громко - власти объяснили причину

В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки

08:00 23.01.2024 (обновлено: 08:03 23.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе утром во вторник проходят учения расчетов противоподводно-диверсионной обороны. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО", - написал Развожаев в своем Тelegram-канале.

В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияАрмия и флот
 
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