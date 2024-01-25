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Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 25.01.2024
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Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 25.01.2024
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
Вооруженные силы России проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.01.2024
2024-01-25T08:49
2024-01-25T08:49
феодосия
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
учения
крым
новости крыма
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Во вторник российские военные провели учения на территории Черноморского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном море
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РИА Новости Крым
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феодосия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии
Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину

Учебные стрельбы пройдут в Феодосии в четверг

08:49 25.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом сообщили в администрации города.
"25 января с 11:00 до 12:00 в районе 13 причала (порт) будут проводиться учебные стрельбы", – сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.
Во вторник российские военные провели учения на территории Черноморского района.
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ФеодосияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьУченияКрымНовости КрымаАрмия и флотВооруженные силы России
 
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