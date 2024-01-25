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Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину

Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину

Вооруженные силы России проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T08:49

2024-01-25T08:49

2024-01-25T08:49

феодосия

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

учения

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новости крыма

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России проведут учебные стрельбы в Феодосии. Об этом сообщили в администрации города.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Во вторник российские военные провели учения на территории Черноморского района.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуРоссийские корабли уничтожали мины в Черном море

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, учения, крым, новости крыма, армия и флот, вооруженные силы россии