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В акватории порта Новороссийск снова стрельба
В акватории порта Новороссийск снова стрельба - РИА Новости Крым, 14.02.2024
В акватории порта Новороссийск снова стрельба
Учения со стрельбой проходят в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T15:01
2024-02-14T15:01
2024-02-14T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Учения со стрельбой проходят в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Учения проходили в Новороссийске и 10 февраля. Администрация Ейского района Краснодарского края сообщила, что регулярные тактические учения со стрельбой будут проводиться в Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямВ Севастополе громко – что происходит
новороссийск
краснодарский край
черное море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новороссийск, новости, безопасность, учения, краснодарский край, черное море, вооруженные силы россии, армия и флот
В акватории порта Новороссийск снова стрельба
Учения со стрельбой проходят в акватории порта Новороссийск