https://crimea.ria.ru/20240214/v-akvatorii-porta-novorossiysk-snova-strelba-1134931062.html

В акватории порта Новороссийск снова стрельба

В акватории порта Новороссийск снова стрельба - РИА Новости Крым, 14.02.2024

В акватории порта Новороссийск снова стрельба

Учения со стрельбой проходят в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T15:01

2024-02-14T15:01

2024-02-14T14:52

новороссийск

новости

безопасность

учения

краснодарский край

черное море

вооруженные силы россии

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111681/83/1116818390_0:386:5162:3290_1920x0_80_0_0_967569a49bd4a0e60a6d49876a3b27f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Учения со стрельбой проходят в среду в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города.Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие.Учения проходили в Новороссийске и 10 февраля. Администрация Ейского района Краснодарского края сообщила, что регулярные тактические учения со стрельбой будут проводиться в Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая.В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов предупреждают об этом заранее через официальные сайты и соцсети.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целямВ Севастополе громко – что происходит

новороссийск

краснодарский край

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, безопасность, учения, краснодарский край, черное море, вооруженные силы россии, армия и флот