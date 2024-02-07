https://crimea.ria.ru/20240207/v-taganrogskom-zalive-do-kontsa-maya-budut-prokhodit-ucheniya-so-strelboy-1134753893.html

В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой

В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 07.02.2024

В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой

В Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая будут проводиться регулярные тактические учения со стрельбой. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T11:51

2024-02-07T11:51

2024-02-07T11:51

учения

таганрог

азовское море

армия и флот

новости

вооруженные силы россии

ейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1c/1134516642_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_645738cbb0ca1bd7ebea64c2d4b36c16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая будут проводиться регулярные тактические учения со стрельбой. Об этом предупреждает администрация Ейского района Краснодарского края в своем Telegram-канале.Проход людей на территорию полигона во время учений запрещен, сообщает администрация.Ранее на полигоне "Ейский" неоднократно объявляли об одновневных учениях. Так, учения с боевой стрельбой по средствам авиации проходили в Ейском районе 11 января. Громкие звуки раздавались в селе Воронцовка на берегу Таганрогского залива. 10 января учения с применением осветительных боеприпасов проводились в Черноморском районе Крыма.Регулярно учения проводятся и на кораблях Черноморского флота в Севастополе. 5 февраля губернатор Михаил Развожаев предупреждал о тренировке расчетов противоподводно-диверсионной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судовВспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям

таганрог

азовское море

ейск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, таганрог, азовское море, армия и флот, новости, вооруженные силы россии, ейск