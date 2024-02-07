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В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой
В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой - РИА Новости Крым, 07.02.2024
В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой
В Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая будут проводиться регулярные тактические учения со стрельбой. Об этом предупреждает... РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T11:51
2024-02-07T11:51
учения
таганрог
азовское море
армия и флот
новости
вооруженные силы россии
ейск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая будут проводиться регулярные тактические учения со стрельбой. Об этом предупреждает администрация Ейского района Краснодарского края в своем Telegram-канале.Проход людей на территорию полигона во время учений запрещен, сообщает администрация.Ранее на полигоне "Ейский" неоднократно объявляли об одновневных учениях. Так, учения с боевой стрельбой по средствам авиации проходили в Ейском районе 11 января. Громкие звуки раздавались в селе Воронцовка на берегу Таганрогского залива. 10 января учения с применением осветительных боеприпасов проводились в Черноморском районе Крыма.Регулярно учения проводятся и на кораблях Черноморского флота в Севастополе. 5 февраля губернатор Михаил Развожаев предупреждал о тренировке расчетов противоподводно-диверсионной обороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судовВспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причинуВ акватории Черного моря вертолетчики ЧФ отстрелялись по морским целям
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учения, таганрог, азовское море, армия и флот, новости, вооруженные силы россии, ейск
В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбой

В Таганрогском заливе пройдут двухмесячные тактические учения со стрельбой

11:51 07.02.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. В Таганрогском заливе Азовского моря на полигоне "Ейский" до конца мая будут проводиться регулярные тактические учения со стрельбой. Об этом предупреждает администрация Ейского района Краснодарского края в своем Telegram-канале.

"В период по 31 мая 2024 г. на полигоне ”Ейский” будут проводиться тактические учения с боевой стрельбой и применением средств поражения авиации. Запуск мишеней возможен за пределами границ земельного участка полигона в районе с. Воронцовка и пос. Морской", - говорится в сообщении.

Проход людей на территорию полигона во время учений запрещен, сообщает администрация.
Ранее на полигоне "Ейский" неоднократно объявляли об одновневных учениях. Так, учения с боевой стрельбой по средствам авиации проходили в Ейском районе 11 января. Громкие звуки раздавались в селе Воронцовка на берегу Таганрогского залива. 10 января учения с применением осветительных боеприпасов проводились в Черноморском районе Крыма.
Регулярно учения проводятся и на кораблях Черноморского флота в Севастополе. 5 февраля губернатор Михаил Развожаев предупреждал о тренировке расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
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УченияТаганрогАзовское мореАрмия и флотНовостиВооруженные силы РоссииЕйск
 
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