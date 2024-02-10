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Стрельбы в порту Новороссийска - причина

Стрельбы в порту Новороссийска - причина - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Стрельбы в порту Новороссийска - причина

В субботу в акватории морского порта Новороссийска проходят учения со стрельбами. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T10:57

2024-02-10T10:57

2024-02-10T11:03

учения

армия и флот

новороссийск

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В субботу в акватории морского порта Новороссийска проходят учения со стрельбами. Об этом сообщили в городской администрации.Тренировки военных начинаются в 11:00 и продлятся ориентировочно два часа. В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В конце прошлой недели в акватории морского порта Туапсе проверили практические действия с выполнением тренировочных стрельб силами Новороссийской военно-морской базы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбойВ Севастополе громко – что происходитАтомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду

новороссийск

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2024

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учения, армия и флот, новороссийск, безопасность