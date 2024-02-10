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Стрельбы в порту Новороссийска - причина
Стрельбы в порту Новороссийска - причина - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Стрельбы в порту Новороссийска - причина
В субботу в акватории морского порта Новороссийска проходят учения со стрельбами. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T10:57
2024-02-10T10:57
2024-02-10T11:03
учения
армия и флот
новороссийск
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В субботу в акватории морского порта Новороссийска проходят учения со стрельбами. Об этом сообщили в городской администрации.Тренировки военных начинаются в 11:00 и продлятся ориентировочно два часа. В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.В конце прошлой недели в акватории морского порта Туапсе проверили практические действия с выполнением тренировочных стрельб силами Новороссийской военно-морской базы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбойВ Севастополе громко – что происходитАтомный подводный крейсер "Князь Пожарский" спустили на воду
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учения, армия и флот, новороссийск, безопасность
Стрельбы в порту Новороссийска - причина
В порту Новороссийска проходят учения со стрельбами - власти
10:57 10.02.2024 (обновлено: 11:03 10.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В субботу в акватории морского порта Новороссийска проходят учения со стрельбами. Об этом сообщили в городской администрации.
Тренировки военных начинаются в 11:00 и продлятся ориентировочно два часа.
"10 февраля с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск силами Новороссийской Военно-морской базы проводится мероприятие с выполнением стрельб. Просьба соблюдать спокойствие", - обратились к жителям власти города.
В Севастополе и Крыму также практически ежедневно проходят тренировки военнослужащих и силовиков. Главы городов для сохранения спокойствия заранее предупреждают об этом горожан.
В конце прошлой недели в акватории морского порта Туапсе проверили практические действия с выполнением тренировочных стрельб силами Новороссийской военно-морской базы.
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