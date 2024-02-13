https://crimea.ria.ru/20240213/na-territorii-neftezavoda-v-krasnodare-zapustyat-sireny-1134912110.html

На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены

На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены - РИА Новости Крым, 13.02.2024

На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены

Звуки сирены на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре будут звучать по время учений по ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщает канал Единой... РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T13:46

2024-02-13T13:46

2024-02-13T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Звуки сирены на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре будут звучать по время учений по ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщает канал Единой дежурно-диспетчерской службы города.Уточняется что учения - плановое мероприятие, которое пройдет в районе улицы Захарова, 2 с 14:00 до 15:30.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.В случае возникновения ЧС горожан просят обращаться по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.Во вторник российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.Накануне на Северном и Южном молах в Севастополе Черноморский флот провел очередную тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбойСтрельбы в порту Новороссийска - причинаСтрельба в Севастополе – что происходит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, новости, безопасность, россия, учения