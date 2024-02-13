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На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены
На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены - РИА Новости Крым, 13.02.2024
На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены
Звуки сирены на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре будут звучать по время учений по ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщает канал Единой... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T13:46
2024-02-13T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Звуки сирены на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре будут звучать по время учений по ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщает канал Единой дежурно-диспетчерской службы города.Уточняется что учения - плановое мероприятие, которое пройдет в районе улицы Захарова, 2 с 14:00 до 15:30.Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.В случае возникновения ЧС горожан просят обращаться по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.Во вторник российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.Накануне на Северном и Южном молах в Севастополе Черноморский флот провел очередную тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Таганрогском заливе до конца мая будут проходить учения со стрельбойСтрельбы в порту Новороссийска - причинаСтрельба в Севастополе – что происходит
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краснодар, новости, безопасность, россия, учения
На территории нефтезавода в Краснодаре запустят сирены

На нефтезаводе в Краснодаре пройдут учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

13:46 13.02.2024 (обновлено: 14:10 13.02.2024)
 
© Фото с сайта МЧС РКСистема оповещения МЧС
Система оповещения МЧС
© Фото с сайта МЧС РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев - РИА Новости Крым. Звуки сирены на нефтеперерабатывающем заводе в Краснодаре будут звучать по время учений по ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщает канал Единой дежурно-диспетчерской службы города.
"В пятницу 16 февраля на территории Афипского НПЗ будет проводиться тренировка по ликвидации последствий ЧС. В соответствии с планом тренировки будет задействована локальная система оповещения в виде сирены", – сказано в сообщении.
Уточняется что учения - плановое мероприятие, которое пройдет в районе улицы Захарова, 2 с 14:00 до 15:30.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие.
В случае возникновения ЧС горожан просят обращаться по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112.
Во вторник российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время.
Накануне на Северном и Южном молах в Севастополе Черноморский флот провел очередную тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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