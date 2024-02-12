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Стрельба в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 12.02.2024
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Стрельба в Севастополе – что происходит
Стрельба в Севастополе – что происходит - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Стрельба в Севастополе – что происходит
В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T19:45
2024-02-12T19:48
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новости крыма
крым
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Неделю назад в Севастополе проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, крым, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Стрельба в Севастополе – что происходит

В Севастополе военные проводят учебные стрельбы

19:45 12.02.2024 (обновлено: 19:48 12.02.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят военные учения. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.

"На Северном и Южном молах ориентировочно до 21.00 флот проводит очередную тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения. В городе все спокойно", – объяснил Развожаев в своем Telegram-канале.

Неделю назад в Севастополе проходили тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Это связано с обеспечением безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов. В обоих субъектах, как и других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
 
СевастопольНовостиНовости КрымаКрымУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Михаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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