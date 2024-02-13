https://crimea.ria.ru/20240213/protivominnye-deystviya-v-chernom-more-chto-iskali-tralschiki-chf-rf-1134905678.html
Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ
Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ
Российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T11:03
2024-02-13T11:03
2024-02-13T11:16
черное море
новости крыма
крым
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134905782_0:173:1200:848_1920x0_80_0_0_59ac719b92bdbd86d62a70f4cb82802b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.В ведомстве уточнили, что в условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью противника по минированию отдельных участков побережья и акваторий, российские тральные силы вышли на разведку по поиску мин в Керчь-Еникальском канале, а также работали маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.Накануне на Северном и Южном молах в Севастополе Черноморский флот провел очередную тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дронаКак ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантамиАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
черное море
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0d/1134905782_44:0:1175:848_1920x0_80_0_0_216e916344dcd084da9868559efd6e39.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, новости крыма, крым, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, учения
Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ
Противоминные действия в Черном море отработали экипажи тральщиков ЧФ
11:03 13.02.2024 (обновлено: 11:16 13.02.2024)