https://crimea.ria.ru/20240213/protivominnye-deystviya-v-chernom-more-chto-iskali-tralschiki-chf-rf-1134905678.html

Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ

Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ - РИА Новости Крым, 13.02.2024

Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ

Российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. РИА Новости Крым, 13.02.2024

2024-02-13T11:03

2024-02-13T11:03

2024-02-13T11:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.В ведомстве уточнили, что в условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью противника по минированию отдельных участков побережья и акваторий, российские тральные силы вышли на разведку по поиску мин в Керчь-Еникальском канале, а также работали маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.Накануне на Северном и Южном молах в Севастополе Черноморский флот провел очередную тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дронаКак ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантамиАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику

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2024

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