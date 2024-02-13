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Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ
Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ
Российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота. РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T11:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.В ведомстве уточнили, что в условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью противника по минированию отдельных участков побережья и акваторий, российские тральные силы вышли на разведку по поиску мин в Керчь-Еникальском канале, а также работали маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.Накануне на Северном и Южном молах в Севастополе Черноморский флот провел очередную тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Корабль ЧФ ищет мины в Черном море с помощью подводного дронаКак ЧФ ведет борьбу с морскими дронами и подводными диверсантамиАвиация и береговые ракетные комплексы ЧФ отработали удары по противнику
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Противоминные действия в Черном море: что искали тральщики ЧФ РФ

Противоминные действия в Черном море отработали экипажи тральщиков ЧФ

11:03 13.02.2024 (обновлено: 11:16 13.02.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФЭкипажи тральщиков ЧФ отработали противоминные действия в Черном море
Экипажи тральщиков ЧФ отработали противоминные действия в Черном море
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Российские тральщики отработали противоминные действия в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

"В ходе разведывательного поиска экипажи противоминных кораблей отработали действия по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами в дневное и ночное время", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью противника по минированию отдельных участков побережья и акваторий, российские тральные силы вышли на разведку по поиску мин в Керчь-Еникальском канале, а также работали маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.
Накануне на Северном и Южном молах в Севастополе Черноморский флот провел очередную тренировку расчетов ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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