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Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова" - РИА Новости Крым, 13.02.2024
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Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова"
Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова" - РИА Новости Крым, 13.02.2024
Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова"
Создание на Украине общенациональной системы радиоэлектронной борьбы сомнительно из-за дороговизны такого мероприятия. Такое мнение РИА Новости Крым выразил... РИА Новости Крым, 13.02.2024
2024-02-13T20:59
2024-02-13T21:06
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украина
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Создание на Украине общенациональной системы радиоэлектронной борьбы сомнительно из-за дороговизны такого мероприятия. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт по беспилотникам, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.По данным западной прессы, на Украине создана общенациональная система радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, в частности с российскими дронами-камикадзе "Герань-2". Как сообщает Forbes, новая украинская разработка называется "Покрова" и представляет собой своеобразный щит, не зависящий от поставок западом боеприпасов. Она создает помехи, перегружающие системы спутниковой навигации шумом, который заставляет их неправильно определять текущее местоположение. По мнению Федутинова, создание на Украине реально функционирующей общенациональной системы, закрывающей всю территорию страны, потребовала бы огромных финансовых, человеческих, производственных и временных ресурсов.При этом, по его мнению, заявление все же нельзя недооценивать."Не исключено, что сейчас под наименованием "Покрова" будет предложено какое-то комплексное сетевое решение, способное интегрировать распределенные разнородные компоненты. Впрочем, повторюсь: пока мы имеем только информационный шум. Дальнейший ход событий покажет то, какие из озвученных тезисов оказались верными", - заключает специалист.В январе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций. Такое решение принято на фоне сокращения западной помощи Киеву.На прошлой неделе помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. Политик также заявил, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.При этом сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.В январе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что заявления о приостановке военной помощи режиму Зеленского – лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видеоКолядки по-Зеленски: почем ЗРК Patriot для Киева и почему их не будетСбивает и парализует: в России создали антидронный комплекс "Чистюля"
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украина, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости сво, в мире, мнения, денис федутинов
Зачем Запад заговорил об украинской системе РЭБ "Покрова"

Создание на Украине общенациональной системы РЭБ сомнительно - эксперт по беспилотникам

20:59 13.02.2024 (обновлено: 21:06 13.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Создание на Украине общенациональной системы радиоэлектронной борьбы сомнительно из-за дороговизны такого мероприятия. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт по беспилотникам, главный редактор издания "Беспилотная авиация" Денис Федутинов.
По данным западной прессы, на Украине создана общенациональная система радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, в частности с российскими дронами-камикадзе "Герань-2". Как сообщает Forbes, новая украинская разработка называется "Покрова" и представляет собой своеобразный щит, не зависящий от поставок западом боеприпасов. Она создает помехи, перегружающие системы спутниковой навигации шумом, который заставляет их неправильно определять текущее местоположение.
По мнению Федутинова, создание на Украине реально функционирующей общенациональной системы, закрывающей всю территорию страны, потребовала бы огромных финансовых, человеческих, производственных и временных ресурсов.
"Можно допустить, что речь идет об одной из систем с далеко не столь впечатляющим функционалом. А ее разработчики просто пытаются посредством медиа создать позитивный имидж, чтобы было проще оправдываться за полученные от государства деньги или легче получить последующие заказы. В поддержку этого тезиса говорит созданный вокруг этой темы медийный шум: все же реально оказывающие влияние на ход событий вещи, как правило делаются в тишине", - комментирует тему эксперт.
При этом, по его мнению, заявление все же нельзя недооценивать.
"Не исключено, что сейчас под наименованием "Покрова" будет предложено какое-то комплексное сетевое решение, способное интегрировать распределенные разнородные компоненты. Впрочем, повторюсь: пока мы имеем только информационный шум. Дальнейший ход событий покажет то, какие из озвученных тезисов оказались верными", - заключает специалист.
В январе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций. Такое решение принято на фоне сокращения западной помощи Киеву.
На прошлой неделе помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что масштаб военной помощи, которую США выделяли Киеву, не имеет альтернативы. Политик также заявил, что Белый дом не рассматривает сценария, при котором законопроект о новых ассигнованиях на нужды Украины не будет принят конгрессом.
При этом сенат США представил законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите границы на 118 млрд долларов. Из них 60 млрд – помощь Киеву. В конце прошлого года координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби призвал Конгресс США согласовать дополнительную помощь Украине в начале 2024 года. В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
7 декабря Сенат США заблокировал законопроект о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню в размере 106 млрд долларов. Украине в рамках пакета предлагалось предоставить 61 млрд долларов. Решение о пакетном голосовании было принято Белым домом в надежде, что поддержка Сенатом Израиля поможет "протянуть" с собой и поддержку Киева. Однако республиканцы проголосовали против выделения средств Украине и потребовали принять предложенные ими меры для обеспечения безопасности на американо-мексиканской границе.
В январе координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут больше отправлять военную помощь Украине из-за прекращения финансирования. Однако эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер предположил, что заявления о приостановке военной помощи режиму Зеленского – лишь частью внутриамериканской предвыборной игры. При этом основная часть помощи со стороны США идет и продолжит поступать из необъявленных источников.
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