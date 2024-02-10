Рейтинг@Mail.ru
МЧС предупредило об опасности схода лавин - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240210/v-sochi-obyavili-ugrozu-skhoda-lavin-1134844600.html
МЧС предупредило об опасности схода лавин
МЧС предупредило об опасности схода лавин - РИА Новости Крым, 10.02.2024
МЧС предупредило об опасности схода лавин
В ближайшие трое суток на территории Краснодарского края объявлена повышенная лавиноопасность. Об этом сообщили в краевом МЧС. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T12:11
2024-02-10T12:25
сочи
краснодарский край
кубань
стихия
погода
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111589/02/1115890217_0:98:1800:1111_1920x0_80_0_0_7a9b9d105687a190b24df586ec5a8a91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток на территории Краснодарского края объявлена повышенная лавиноопасность. Об этом сообщили в краевом МЧС.Спасатели напоминают, что при нахождении в районах схода снега необходимо воздержаться от походов в горы в период непогоды. При нахождении в горах следить за изменением погоды. Также нужно изучить места возможного схода лавин и не приближаться к ним.В случае ЧС нужно звонить на номера 01, 101 или 112.В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС. Аэропорт Сочи, в котором пятого февраля были задержаны все рейсы, постепенно восстанавливает свою работу. Начали прибывать рейсы, отправленные ранее на запасные аэродромы. По состоянию на 9:30 восемь рейсов были отправлены в города назначения, еще одиннадцать бортов ожидают вылета.Читайте также на РИА Новости Крым:Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском краеЛавина остановила дорожное сообщение в горахСель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно
сочи
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111589/02/1115890217_96:0:1705:1207_1920x0_80_0_0_f09cb1fda51c9a6416f50f71e0eb113d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сочи, краснодарский край, кубань, стихия, погода, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
МЧС предупредило об опасности схода лавин

МЧС предупредило об опасности схода лавин в Краснодарском крае

12:11 10.02.2024 (обновлено: 12:25 10.02.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Иванов / Перейти в фотобанкОбстрел лавинных очагов в Рокском тоннеле
Обстрел лавинных очагов в Рокском тоннеле - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости . Владимир Иванов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток на территории Краснодарского края объявлена повышенная лавиноопасность. Об этом сообщили в краевом МЧС.
"В течение суток 11, 12 и 13 февраля в горах Краснодарского края, исключая Сочи, выше 1000 м лавиноопасно", – сказано в сообщении.
Спасатели напоминают, что при нахождении в районах схода снега необходимо воздержаться от походов в горы в период непогоды. При нахождении в горах следить за изменением погоды. Также нужно изучить места возможного схода лавин и не приближаться к ним.
В случае ЧС нужно звонить на номера 01, 101 или 112.
В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС.
Аэропорт Сочи, в котором пятого февраля были задержаны все рейсы, постепенно восстанавливает свою работу. Начали прибывать рейсы, отправленные ранее на запасные аэродромы. По состоянию на 9:30 восемь рейсов были отправлены в города назначения, еще одиннадцать бортов ожидают вылета.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае
Лавина остановила дорожное сообщение в горах
Сель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно
 
СочиКраснодарский крайКубаньСтихияПогодаНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Взрыв и утечка топлива: в Харькове полностью уничтожена нефтебаза
12:34Трое рабочих пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
12:27В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с Россией
12:11МЧС предупредило об опасности схода лавин
11:41Фейковый канал в Telegram пытается провоцировать севастопольцев
11:20Российские войска сорвали попытки ротации ВСУ на переднем крае в Донбассе
10:57Стрельбы в порту Новороссийска - причина
10:38Евросоюз не хочет давать деньги на обреченный "украинский проект" - МИД
10:14В Крыму порядка 80 центров реабилитации для зависимых работают незаконно
09:48Мощные взрывы и воздушная тревога: что поражено в Харькове и Одессе
09:19В России создали умный дрон с автоматическим наведением на цель - видео 2:59
08:56Брачная статистика: как часто крымчане женятся и разводятся
08:16Что будет с долларом в мире через пять лет – эксперт
07:43Сколько жилья выдали в Крыму детям-сиротам
07:10К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым
06:40Три беспилотника ВСУ уничтожены над Брянской областью
00:01Весеннее тепло: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 10 февраля
23:37Фиксируются массовые атаки на крымские чаты
23:15У берегов Крыма уничтожен безэкипажный катер ВСУ
Лента новостейМолния