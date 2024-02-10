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МЧС предупредило об опасности схода лавин
МЧС предупредило об опасности схода лавин - РИА Новости Крым, 10.02.2024
МЧС предупредило об опасности схода лавин
В ближайшие трое суток на территории Краснодарского края объявлена повышенная лавиноопасность. Об этом сообщили в краевом МЧС. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T12:11
2024-02-10T12:11
2024-02-10T12:25
сочи
краснодарский край
кубань
стихия
погода
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток на территории Краснодарского края объявлена повышенная лавиноопасность. Об этом сообщили в краевом МЧС.Спасатели напоминают, что при нахождении в районах схода снега необходимо воздержаться от походов в горы в период непогоды. При нахождении в горах следить за изменением погоды. Также нужно изучить места возможного схода лавин и не приближаться к ним.В случае ЧС нужно звонить на номера 01, 101 или 112.В начале февраля на горнолыжной трассе в Сочи сошел "пласт снега", в ловушке оказались шестеро лыжников. Из-за угрозы оползня в одном из районов Сочи был введен режим ЧС. Аэропорт Сочи, в котором пятого февраля были задержаны все рейсы, постепенно восстанавливает свою работу. Начали прибывать рейсы, отправленные ранее на запасные аэродромы. По состоянию на 9:30 восемь рейсов были отправлены в города назначения, еще одиннадцать бортов ожидают вылета.Читайте также на РИА Новости Крым:Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском краеЛавина остановила дорожное сообщение в горахСель сошел на дорогу на Южном берегу Крыма - что известно
сочи
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сочи, краснодарский край, кубань, стихия, погода, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
МЧС предупредило об опасности схода лавин
МЧС предупредило об опасности схода лавин в Краснодарском крае
12:11 10.02.2024 (обновлено: 12:25 10.02.2024)