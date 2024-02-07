https://crimea.ria.ru/20240207/ukhudshenie-pogody-i-silnyy-veter-prognoziruyut-v-krasnodarskom-krae-1134753590.html

Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае

Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.02.2024

Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае

Ухудшение погоды прогнозируется на Кубани в ближайшие два дня. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости Крым, 07.02.2024

2024-02-07T12:31

2024-02-07T12:31

2024-02-07T12:31

краснодарский край

погода

штормовое предупреждение

новости

сочи

умвд россии по краснодарскому краю

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/10/1121432330_0:25:1880:1083_1920x0_80_0_0_8f7b1de5b2a516e16a385c171c6d6ef6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды прогнозируется на Кубани в ближайшие два дня. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.На Черноморском побережье, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, местами небольшой дождь. При этом сила ветра составит 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.Об опасности схода лавин в горах предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Сильные осадки начались в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 4 февраля. В результате в Сочи на железнодорожные пути сошел оползень. Движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено.Во вторник, 6 февраля, режим ЧС был введен в селе Волковка, где из-за обильных осадков произошла подвижка грунта. Под угрозой оказались жилые дома.В Харьковском хуторе Лабинского района Кубани сильный ветер снес часть кровли над школой.В среду, 7 февраля, было восстановлено движение поездов по одному из путей в Сочи, где ранее сошел оползень. Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер снес кровлю школы на КубаниДвижение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползняСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи

https://crimea.ria.ru/20240206/nochnaya-stikhiya-v-krymu---povaleny-desyatki-derevev-abonenty-bez-sveta-1134717093.html

краснодарский край

сочи

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости, сочи, умвд россии по краснодарскому краю, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)