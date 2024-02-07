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Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.02.2024
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Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае
Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 07.02.2024
Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае
Ухудшение погоды прогнозируется на Кубани в ближайшие два дня. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. РИА Новости Крым, 07.02.2024
2024-02-07T12:31
2024-02-07T12:31
краснодарский край
погода
штормовое предупреждение
новости
сочи
умвд россии по краснодарскому краю
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды прогнозируется на Кубани в ближайшие два дня. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.На Черноморском побережье, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, местами небольшой дождь. При этом сила ветра составит 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.Об опасности схода лавин в горах предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.Сильные осадки начались в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 4 февраля. В результате в Сочи на железнодорожные пути сошел оползень. Движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено.Во вторник, 6 февраля, режим ЧС был введен в селе Волковка, где из-за обильных осадков произошла подвижка грунта. Под угрозой оказались жилые дома.В Харьковском хуторе Лабинского района Кубани сильный ветер снес часть кровли над школой.В среду, 7 февраля, было восстановлено движение поездов по одному из путей в Сочи, где ранее сошел оползень. Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураганный ветер снес кровлю школы на КубаниДвижение поездов в Сочи частично восстановили после схода оползняСнежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи
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краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, новости, сочи, умвд россии по краснодарскому краю, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Ухудшение погоды и сильный ветер прогнозируют в Краснодарском крае

Сильный ветер и снежные лавины ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие два дня

12:31 07.02.2024
 
© mat-brown-150387/pexelsФлюгер
Флюгер
© mat-brown-150387/pexels
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Ухудшение погоды прогнозируется на Кубани в ближайшие два дня. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"В последующие двое суток в Краснодарском крае ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, в горах - с мокрым снегом. Ветер 6-11 м/с, порывы 15-20 м/с. 8 февраля в отдельных районах в южной части края 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
На Черноморском побережье, по прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков, местами небольшой дождь. При этом сила ветра составит 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с.
Об опасности схода лавин в горах предупреждает Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю.
"В течение суток 8, 9 и 10 февраля в горах Краснодарского края (исключая Сочи) выше 1000м лавиноопасно", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Сильные осадки начались в Краснодарском крае вечером в воскресенье, 4 февраля. В результате в Сочи на железнодорожные пути сошел оползень. Движение поездов на участке Туапсе — Адлер было приостановлено.
Во вторник, 6 февраля, режим ЧС был введен в селе Волковка, где из-за обильных осадков произошла подвижка грунта. Под угрозой оказались жилые дома.
В Харьковском хуторе Лабинского района Кубани сильный ветер снес часть кровли над школой.
В среду, 7 февраля, было восстановлено движение поездов по одному из путей в Сочи, где ранее сошел оползень. Поезд Адлер – Симферополь пойдет по графику.
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