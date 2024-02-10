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Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок - РИА Новости Крым, 10.02.2024
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок
Проезд транспорта в горный поселок "Оливковая Роща" ограничен из-за подъема уровня воды в реке Демирджи. Об этом сообщила глава Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T19:01
2024-02-10T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Проезд транспорта в горный поселок "Оливковая Роща" ограничен из-за подъема уровня воды в реке Демирджи. Об этом сообщила глава Алушты Галина Огнева.На помощь отрезанным от "большой земли" жителям поселка пришли сотрудники "Крымавтодора" и неравнодушные алуштинцы. Совместными усилиями проблему удалось решить, добавила Огнева.Из-за непогоды селевые потоки ранее сошли на дороги крымского южнобережья, был подтоплен участок в Алуштинском городском округе. В Ялте сошел сель в поселке Кацивели, были затоплены жилые дома. Опасный обвал склона из-за незаконных построек произошел в Ялте в середине января по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б. С августа там велись строительные работы. Мэр города сообщила, что работы шли без разрешений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автоВ Ялте рухнула еще одна подпорная стенаОползни и стройки: могут ли они ужиться в Крыму
https://crimea.ria.ru/20240209/na-podkhode-k-krymskomu-mostu-soshel-opolzen-kak-organizovano-dvizhenie-1134825780.html
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алушта, крымавтодор, новости крыма, крым, крымская погода, реки крыма, происшествия
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок

В реке Демерджи в Крыму поднялся уровень воды – проезд транспорта ограничен

19:01 10.02.2024
 
© Telegram Галина ОгневаРека Демерджи в Алуште вышла из берегов
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Проезд транспорта в горный поселок "Оливковая Роща" ограничен из-за подъема уровня воды в реке Демирджи. Об этом сообщила глава Алушты Галина Огнева.
"В связи с обильным выпадением осадков поднялся уровень воды в реке Демерджи. В результате был ограничен проезд транспортных средств через реку на территорию СНТ "Оливковая Роща", – сообщила в своем Telegram-канале Огнева.
На помощь отрезанным от "большой земли" жителям поселка пришли сотрудники "Крымавтодора" и неравнодушные алуштинцы. Совместными усилиями проблему удалось решить, добавила Огнева.
© Telegram Галина ОгневаРека Демерджи в Алуште вышла из берегов
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
1 из 2
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаРека Демерджи в Алуште вышла из берегов
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
2 из 2
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
1 из 2
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
2 из 2
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
Из-за непогоды селевые потоки ранее сошли на дороги крымского южнобережья, был подтоплен участок в Алуштинском городском округе. В Ялте сошел сель в поселке Кацивели, были затоплены жилые дома. Опасный обвал склона из-за незаконных построек произошел в Ялте в середине января по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б. С августа там велись строительные работы. Мэр города сообщила, что работы шли без разрешений.
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