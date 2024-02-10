Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок
В реке Демерджи в Крыму поднялся уровень воды – проезд транспорта ограничен
© Telegram Галина ОгневаРека Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Проезд транспорта в горный поселок "Оливковая Роща" ограничен из-за подъема уровня воды в реке Демирджи. Об этом сообщила глава Алушты Галина Огнева.
"В связи с обильным выпадением осадков поднялся уровень воды в реке Демерджи. В результате был ограничен проезд транспортных средств через реку на территорию СНТ "Оливковая Роща", – сообщила в своем Telegram-канале Огнева.
На помощь отрезанным от "большой земли" жителям поселка пришли сотрудники "Крымавтодора" и неравнодушные алуштинцы. Совместными усилиями проблему удалось решить, добавила Огнева.
© Telegram Галина ОгневаРека Демерджи в Алуште вышла из берегов
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Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
© Telegram Галина ОгневаРека Демерджи в Алуште вышла из берегов
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Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
1 из 2
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
2 из 2
Река Демерджи в Алуште вышла из берегов
© Telegram Галина Огнева
Из-за непогоды селевые потоки ранее сошли на дороги крымского южнобережья, был подтоплен участок в Алуштинском городском округе. В Ялте сошел сель в поселке Кацивели, были затоплены жилые дома. Опасный обвал склона из-за незаконных построек произошел в Ялте в середине января по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б. С августа там велись строительные работы. Мэр города сообщила, что работы шли без разрешений.
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