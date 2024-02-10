https://crimea.ria.ru/20240210/reka-demerdzhi-v-alushte-vyshla-iz-beregov--otrezan-gornyy-poselok-1134857896.html

Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок

Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок - РИА Новости Крым, 10.02.2024

Река Демерджи в Алуште вышла из берегов – отрезан горный поселок

Проезд транспорта в горный поселок "Оливковая Роща" ограничен из-за подъема уровня воды в реке Демирджи. Об этом сообщила глава Алушты Галина Огнева. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T19:01

2024-02-10T19:01

2024-02-10T19:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. Проезд транспорта в горный поселок "Оливковая Роща" ограничен из-за подъема уровня воды в реке Демирджи. Об этом сообщила глава Алушты Галина Огнева.На помощь отрезанным от "большой земли" жителям поселка пришли сотрудники "Крымавтодора" и неравнодушные алуштинцы. Совместными усилиями проблему удалось решить, добавила Огнева.Из-за непогоды селевые потоки ранее сошли на дороги крымского южнобережья, был подтоплен участок в Алуштинском городском округе. В Ялте сошел сель в поселке Кацивели, были затоплены жилые дома. Опасный обвал склона из-за незаконных построек произошел в Ялте в середине января по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б. С августа там велись строительные работы. Мэр города сообщила, что работы шли без разрешений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автоВ Ялте рухнула еще одна подпорная стенаОползни и стройки: могут ли они ужиться в Крыму

https://crimea.ria.ru/20240209/na-podkhode-k-krymskomu-mostu-soshel-opolzen-kak-organizovano-dvizhenie-1134825780.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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