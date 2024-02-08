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В Ялте назвали причину схода селя и подтопления жилых домов - РИА Новости Крым, 08.02.2024
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В Ялте назвали причину схода селя и подтопления жилых домов
В Ялте назвали причину схода селя и подтопления жилых домов - РИА Новости Крым, 08.02.2024
В Ялте назвали причину схода селя и подтопления жилых домов
В Ялте устраняют последствия схода селя в поселке Кацивели и затопления жилых домов. Об этом сообщали глава администрации Ялты Янина Павленко. РИА Новости Крым, 08.02.2024
2024-02-08T20:47
2024-02-08T20:47
ялта
новости крыма
крым
в крыму из-за непогоды сошел сель
янина павленко
кацивели
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В Ялте устраняют последствия схода селя в поселке Кацивели и затопления жилых домов. Об этом сообщали глава администрации Ялты Янина Павленко.По словам Янины Павленко, законность всех строений и сооружений в течение недели должны проверить сотрудники муниципального контроля. Если подтвердится названная причина, собственника обяжут привести ливневку в соответствие."Параллельно помогаем людям очищать их домовладения и ждем от Крымводхоза и других специалистов решений", – уточнила мэр Ялты.Сель сошел в поселке Кацивели 3 февраля. После сильных ливней река в этом районе изменила русло. В результате ряд частных домовладений подтопило, образовались грязевые наносы.По информации Павленко, часть своих дворов жители расчистили сами. Администрация пообещала им помочь завершить этот процесс."По каждому домовладению составим акт, кто полностью или частично утратил имущество – выплатим компенсацию", – заявила мэр Ялты.Опасный обвал склона из-за незаконных построек произошел в Ялте в середине января по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б. С августа там велись строительные работы. Мэр города сообщила, что работы шли без разрешений.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ночью сошел сель и подпорная стена упала на автоВ Ялте рухнула еще одна подпорная стенаОползни и стройки: могут ли они ужиться в Крыму
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РИА Новости Крым
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ялта, новости крыма, крым, в крыму из-за непогоды сошел сель, янина павленко, кацивели, происшествия
В Ялте назвали причину схода селя и подтопления жилых домов

В поселке Кацивели из-за схода селя подтопило хаотично застроенные дома

20:47 08.02.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПодтопления жилых домов в Ялте
Подтопления жилых домов в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев - РИА Новости Крым. В Ялте устраняют последствия схода селя в поселке Кацивели и затопления жилых домов. Об этом сообщали глава администрации Ялты Янина Павленко.

"Снова выехала в Кацивели – район Лименской, 8, где сошел сель и подтопило домовладения. Причина случившегося – в хаотичной застройке еще украинских времен: ручей не только "задавлен", строения фактически оказались в самом русле", – написала мэр города в своем Telegram-канале.

По словам Янины Павленко, законность всех строений и сооружений в течение недели должны проверить сотрудники муниципального контроля. Если подтвердится названная причина, собственника обяжут привести ливневку в соответствие.
"Параллельно помогаем людям очищать их домовладения и ждем от Крымводхоза и других специалистов решений", – уточнила мэр Ялты.
Сель сошел в поселке Кацивели 3 февраля. После сильных ливней река в этом районе изменила русло. В результате ряд частных домовладений подтопило, образовались грязевые наносы.
По информации Павленко, часть своих дворов жители расчистили сами. Администрация пообещала им помочь завершить этот процесс.
"По каждому домовладению составим акт, кто полностью или частично утратил имущество – выплатим компенсацию", – заявила мэр Ялты.
Опасный обвал склона из-за незаконных построек произошел в Ялте в середине января по адресу Южнобережное шоссе, 2-Б. С августа там велись строительные работы. Мэр города сообщила, что работы шли без разрешений.
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