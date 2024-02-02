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Главные новости Крыма: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Главные новости Крыма: 2 февраля
Главные новости Крыма: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Главные новости Крыма: 2 февраля
В Крыму находится делегация из Южной Осетии. Президент России Владимир Путин пояснил, почему Крым вернулся в состав России, а крымские волонтеры попросили у... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T22:59
2024-02-02T23:16
крым
новости крыма
главное за день
реконструкция набережной в коктебеле
владимир путин (политик)
волонтеры крыма
общество
южная осетия
цхинвал
импорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму находится делегация из Южной Осетии. Президент России Владимир Путин пояснил, почему Крым вернулся в состав России, а крымские волонтеры попросили у российского лидера поддержки. Проектировщик экотехнопарка на востоке Крыма попал в "черный список" из-за грубой ошибки. Как идет реконструкция набережной в Коктебеле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Делегация из Южной Осетии в КрымуДелегация Южной Осетии во главе с зампредседателя правительства республики Дзамболатом Тадтаевым находится с рабочим визитом на полуострове. В пятницу прошла встреча с коллегами из Крыма, в ходе которой были подписаны документы по итогам переговоров.Как стало известно в ходе визита, Крым и Цхинвал соединят автобусным маршрутом. Южная Осетия будет поставлять в республику осетинское пиво, сваренное на высокогорной воде и экологически чистые удобрения.В Крыму, в свою очередь, готовы предоставить помощь в реабилитации осетинских воинов, пострадавших во время участия в СВО.Почему Крым вернулся в Россию - ответ Путина Общаясь с волонтером из Крыма в ходе форума "Все для Победы!" президент Владимир Путин подчеркнул, что был уверен в том, что крымчане хотели вернуться на Родину, именно поэтому было принято такое решение. "Если бы я не был уверен, что у нас в стране - и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины, подавляющее большинство наших граждан думают, как вы, я бы не стал ничего делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину", - сказал Владимир Путин. Крымские волонтеры просят помощиКрымчанин Денис Сапрыгин спросил у президента, как можно их группе, которая создает и передает в зону СВО индивидуальные и полустационарные дрон-детекторы, встроиться в большой проект по созданию отечественной радиоэлектроники, который сейчас развивается в стране. Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать волонтеров из Крыма."Черный список" проектировщиков Крыма пополнилсяПроектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что с учетом новых данных необходимо перераспределить задачи в рамках существующего графика. По словам главы РК, проектировщик внесен в "черный список" ненадежных исполнителей.Что будет с набережной Коктебеля летомВ Коктебеле продолжается большая реконструкция набережной - работы стартовали в сентябре сразу с двух концов приморского променада, дальше строители двинутся навстречу друг другу. Сейчас по двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 15 единиц тяжелой техники и 37 специалистов компании-подрядчика. Параллельно ведутся работы по устройству канализационного коллектора. Масштабная реконструкция не прекратится и в курортном сезоне.
https://crimea.ria.ru/20240202/chistye-udobreniya-kak-yuzhnaya-osetiya-pomozhet-krymu-povysit-urozhaynost-1134655427.html
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крым, новости крыма, главное за день, реконструкция набережной в коктебеле, владимир путин (политик), волонтеры крыма, общество, южная осетия, цхинвал, импорт
Главные новости Крыма: 2 февраля

Главные новости Крыма за 2 февраля

22:59 02.02.2024 (обновлено: 23:16 02.02.2024)
 
© РИА Новости КрымПервое заседание совместной рабочей группы по реализации соглашения между Советом министров Республики Крым и правительством республики Южная Осетия
Первое заседание совместной рабочей группы по реализации соглашения между Советом министров Республики Крым и правительством республики Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму находится делегация из Южной Осетии. Президент России Владимир Путин пояснил, почему Крым вернулся в состав России, а крымские волонтеры попросили у российского лидера поддержки. Проектировщик экотехнопарка на востоке Крыма попал в "черный список" из-за грубой ошибки. Как идет реконструкция набережной в Коктебеле.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Делегация из Южной Осетии в Крыму

Делегация Южной Осетии во главе с зампредседателя правительства республики Дзамболатом Тадтаевым находится с рабочим визитом на полуострове. В пятницу прошла встреча с коллегами из Крыма, в ходе которой были подписаны документы по итогам переговоров.
Как стало известно в ходе визита, Крым и Цхинвал соединят автобусным маршрутом. Южная Осетия будет поставлять в республику осетинское пиво, сваренное на высокогорной воде и экологически чистые удобрения.
В Крыму, в свою очередь, готовы предоставить помощь в реабилитации осетинских воинов, пострадавших во время участия в СВО.
Первый замминистра сельского хозяйства Южной Осетии Джони Качмазов о поставках в Крым - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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Почему Крым вернулся в Россию - ответ Путина

Общаясь с волонтером из Крыма в ходе форума "Все для Победы!" президент Владимир Путин подчеркнул, что был уверен в том, что крымчане хотели вернуться на Родину, именно поэтому было принято такое решение.
"Если бы я не был уверен, что у нас в стране - и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины, подавляющее большинство наших граждан думают, как вы, я бы не стал ничего делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину", - сказал Владимир Путин.

Крымские волонтеры просят помощи

Крымчанин Денис Сапрыгин спросил у президента, как можно их группе, которая создает и передает в зону СВО индивидуальные и полустационарные дрон-детекторы, встроиться в большой проект по созданию отечественной радиоэлектроники, который сейчас развивается в стране. Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать волонтеров из Крыма.
Валентина Федоровна Голикова и Евгений Барюгин - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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"Черный список" проектировщиков Крыма пополнился

Проектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что с учетом новых данных необходимо перераспределить задачи в рамках существующего графика. По словам главы РК, проектировщик внесен в "черный список" ненадежных исполнителей.

Что будет с набережной Коктебеля летом

В Коктебеле продолжается большая реконструкция набережной - работы стартовали в сентябре сразу с двух концов приморского променада, дальше строители двинутся навстречу друг другу. Сейчас по двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 15 единиц тяжелой техники и 37 специалистов компании-подрядчика. Параллельно ведутся работы по устройству канализационного коллектора. Масштабная реконструкция не прекратится и в курортном сезоне.
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