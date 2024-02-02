https://crimea.ria.ru/20240202/glavnye-novosti-kryma-2-fevralya-1134659079.html

Главные новости Крыма: 2 февраля

Главные новости Крыма: 2 февраля - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Главные новости Крыма: 2 февраля

В Крыму находится делегация из Южной Осетии. Президент России Владимир Путин пояснил, почему Крым вернулся в состав России, а крымские волонтеры попросили у... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T22:59

2024-02-02T22:59

2024-02-02T23:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В Крыму находится делегация из Южной Осетии. Президент России Владимир Путин пояснил, почему Крым вернулся в состав России, а крымские волонтеры попросили у российского лидера поддержки. Проектировщик экотехнопарка на востоке Крыма попал в "черный список" из-за грубой ошибки. Как идет реконструкция набережной в Коктебеле.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Делегация из Южной Осетии в КрымуДелегация Южной Осетии во главе с зампредседателя правительства республики Дзамболатом Тадтаевым находится с рабочим визитом на полуострове. В пятницу прошла встреча с коллегами из Крыма, в ходе которой были подписаны документы по итогам переговоров.Как стало известно в ходе визита, Крым и Цхинвал соединят автобусным маршрутом. Южная Осетия будет поставлять в республику осетинское пиво, сваренное на высокогорной воде и экологически чистые удобрения.В Крыму, в свою очередь, готовы предоставить помощь в реабилитации осетинских воинов, пострадавших во время участия в СВО.Почему Крым вернулся в Россию - ответ Путина Общаясь с волонтером из Крыма в ходе форума "Все для Победы!" президент Владимир Путин подчеркнул, что был уверен в том, что крымчане хотели вернуться на Родину, именно поэтому было принято такое решение. "Если бы я не был уверен, что у нас в стране - и в Крыму, и на всей территории нашей огромной Родины, подавляющее большинство наших граждан думают, как вы, я бы не стал ничего делать и в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения на Родину", - сказал Владимир Путин. Крымские волонтеры просят помощиКрымчанин Денис Сапрыгин спросил у президента, как можно их группе, которая создает и передает в зону СВО индивидуальные и полустационарные дрон-детекторы, встроиться в большой проект по созданию отечественной радиоэлектроники, который сейчас развивается в стране. Владимир Путин поручил министру промышленности и торговли Денису Мантурову поддержать волонтеров из Крыма."Черный список" проектировщиков Крыма пополнилсяПроектировщик экотехнопарка в Ленинском районе Крыма допустил грубую ошибку в расчетах, из-за чего на объекте значительно увеличился объем подготовительных работ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что с учетом новых данных необходимо перераспределить задачи в рамках существующего графика. По словам главы РК, проектировщик внесен в "черный список" ненадежных исполнителей.Что будет с набережной Коктебеля летомВ Коктебеле продолжается большая реконструкция набережной - работы стартовали в сентябре сразу с двух концов приморского променада, дальше строители двинутся навстречу друг другу. Сейчас по двум сторонам набережной - у холма Юнге и в районе Киловой горы - берег полностью разобран: работает 15 единиц тяжелой техники и 37 специалистов компании-подрядчика. Параллельно ведутся работы по устройству канализационного коллектора. Масштабная реконструкция не прекратится и в курортном сезоне.

https://crimea.ria.ru/20240202/chistye-udobreniya-kak-yuzhnaya-osetiya-pomozhet-krymu-povysit-urozhaynost-1134655427.html

https://crimea.ria.ru/20240202/prokurorskaya-semya-kak-zhit-po-zakonu-i-spravedlivosti-1134643641.html

https://crimea.ria.ru/20240202/uzhe-nachal-davat-pokazaniya-v-krymu-otvetili-ignatu-ob-udarakh-po-regionu-1134656501.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, главное за день, реконструкция набережной в коктебеле, владимир путин (политик), волонтеры крыма, общество, южная осетия, цхинвал, импорт