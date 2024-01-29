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Главные новости Крыма: 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Главные новости Крыма: 29 января
Главные новости Крыма: 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Главные новости Крыма: 29 января
Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса. В Крыму на карантин закрыто 120 классов в школах и 63 группы в детсадах. Крымчанина... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T22:21
2024-01-29T22:37
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса. В Крыму на карантин закрыто 120 классов в школах и 63 группы в детсадах. Крымчанина осудили за осквернение памятника участникам СВО. В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными десятки участков и дома. Мэр Ялты Павленко уволила глав нескольких управляющих компаний из-за ремонта подъездов. В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым опережает другие курортыКрым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Школы на карантинеВ Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыто 120 школьных классов и 63 группы в детсадах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования республики.Более трех тысяч учеников переведены на дистанционное обучение. Также полностью закрыто две школы в Первомайском и Бахчисарайском районах.Последствия паводка в СевастополеПосле паводка на реке Черная в Севастополе остаются подтопленными десятки приусадебных участков и дома. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.По его словам, работы на протяжении недели велись круглосуточно и только с пятницы, 26 января, были переведены на дневной режим. На утро понедельника остаются подтопленными два дома, 18 садовых домиков и три десятка участков в Инкермане и Балаклавском муниципальном округе.Чистка кадров Ялте Мэр Ялты Янина Павленко уволила руководителей нескольких муниципальных управляющих организаций из-за предоставления главе Крыма неверных отчетов по ремонту подъездов.Погибли на пожареСледователи проводят проверку по факту гибели на пожаре двух жителей на территории садового товарищества в Евпатории."В ночь на 29 января в оперативные службы от жителей садового товарищества по улице Известковый завод поступило сообщение о возгорании в соседнем частном домовладении. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 65 и 44 лет", - говорится в сообщении СК.Приговор вандалуВерховный суд Крыма приговорил бахчисарайца к двум годам лишения свободы условно за осквернение памятной конструкции, установленной в честь героев спецоперации.Инцидент произошел в августе 2023 года. Опубликованное злоумышленником видео получило общественный резонанс. Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать правонарушителя, который признал свою вину.Как выяснил суд, оскорбительные действия он совершил на почве политической и идеологической ненависти. Его действия квалифицированы по статьям "вандализм" и "реабилитация нацизма".Особый режим на КПП в КрымОсобый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью закрепляет перечень необходимых для проезда документов и регламентирует штрафы за нарушение правил, разъяснил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. Документом, в частности, определены места пересечения административной границы – три автомобильных пункта пропуска и два железнодорожных.
https://crimea.ria.ru/20240129/aksenov-potreboval-v-ruchnom-rezhime-zavershit-oformlenie-snt-v-krymu-1134526813.html
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новости крыма, крым
Главные новости Крыма: 29 января

Главные новости в Крыму 29 января

22:21 29.01.2024 (обновлено: 22:37 29.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Евпаторийском пляже
На Евпаторийском пляже - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса. В Крыму на карантин закрыто 120 классов в школах и 63 группы в детсадах. Крымчанина осудили за осквернение памятника участникам СВО. В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными десятки участков и дома. Мэр Ялты Павленко уволила глав нескольких управляющих компаний из-за ремонта подъездов. В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крым опережает другие курорты

Крым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
"Крым – самое доступное в России направление по цене, качеству отдыха, соотношению цены и качества, – уверен Волков. – При этом, лучше планировать отдых заранее и пользоваться услугой раннего бронирования".

Школы на карантине

В Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыто 120 школьных классов и 63 группы в детсадах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования республики.
Более трех тысяч учеников переведены на дистанционное обучение. Также полностью закрыто две школы в Первомайском и Бахчисарайском районах.

Последствия паводка в Севастополе

После паводка на реке Черная в Севастополе остаются подтопленными десятки приусадебных участков и дома. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.
По его словам, работы на протяжении недели велись круглосуточно и только с пятницы, 26 января, были переведены на дневной режим. На утро понедельника остаются подтопленными два дома, 18 садовых домиков и три десятка участков в Инкермане и Балаклавском муниципальном округе.
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Чистка кадров Ялте

Мэр Ялты Янина Павленко уволила руководителей нескольких муниципальных управляющих организаций из-за предоставления главе Крыма неверных отчетов по ремонту подъездов.
"Рабочую неделю начала с чистки кадров, которые допустили предоставление неверных данных в отчете по ремонту ялтинских подъездов за 2023 год. Документ лег на стол главы республики, а значит, дезинформировал его. Ситуация недопустимая – тем, кто умышленно или неумышленно делает такие ошибки, в команде администрации места нет", - написала она в своем Telegram-канале.
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Погибли на пожаре

Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре двух жителей на территории садового товарищества в Евпатории.
"В ночь на 29 января в оперативные службы от жителей садового товарищества по улице Известковый завод поступило сообщение о возгорании в соседнем частном домовладении. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 65 и 44 лет", - говорится в сообщении СК.

Приговор вандалу

Верховный суд Крыма приговорил бахчисарайца к двум годам лишения свободы условно за осквернение памятной конструкции, установленной в честь героев спецоперации.
Инцидент произошел в августе 2023 года. Опубликованное злоумышленником видео получило общественный резонанс. Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать правонарушителя, который признал свою вину.
Как выяснил суд, оскорбительные действия он совершил на почве политической и идеологической ненависти. Его действия квалифицированы по статьям "вандализм" и "реабилитация нацизма".

Особый режим на КПП в Крым

Особый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью закрепляет перечень необходимых для проезда документов и регламентирует штрафы за нарушение правил, разъяснил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. Документом, в частности, определены места пересечения административной границы – три автомобильных пункта пропуска и два железнодорожных.
"Это решение расставляет точки над "i" в правовом плане. А с точки зрения организации – вся система была отработана и не особо менялась. Тот, кто бывал на новых территориях, знает, что и выезд носил характер непростой: проверка документов, грузов, багажа, что абсолютно оправдано. Все-таки новые территории находятся в особых условиях, а жизнь наша организована на другом уровне", – сказал Горбачев.
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