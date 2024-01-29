https://crimea.ria.ru/20240129/glavnye-novosti-kryma-29-yanvarya-1134546110.html

Главные новости Крыма: 29 января

Главные новости Крыма: 29 января - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Главные новости Крыма: 29 января

Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса. В Крыму на карантин закрыто 120 классов в школах и 63 группы в детсадах. Крымчанина... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T22:21

2024-01-29T22:21

2024-01-29T22:37

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв - РИА Новости Крым. Крым назвали лучшим туристическим регионом по соотношению цены и сервиса. В Крыму на карантин закрыто 120 классов в школах и 63 группы в детсадах. Крымчанина осудили за осквернение памятника участникам СВО. В Севастополе после паводка на реке Черная остаются подтопленными десятки участков и дома. Мэр Ялты Павленко уволила глав нескольких управляющих компаний из-за ремонта подъездов. В Крыму двое мужчин погибли на пожаре в жилом доме. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым опережает другие курортыКрым опережает большинство регионов страны по соотношению стоимости и качества отдыха и уровня сервиса. Об этом заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Школы на карантинеВ Крыму из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыто 120 школьных классов и 63 группы в детсадах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования республики.Более трех тысяч учеников переведены на дистанционное обучение. Также полностью закрыто две школы в Первомайском и Бахчисарайском районах.Последствия паводка в СевастополеПосле паводка на реке Черная в Севастополе остаются подтопленными десятки приусадебных участков и дома. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.По его словам, работы на протяжении недели велись круглосуточно и только с пятницы, 26 января, были переведены на дневной режим. На утро понедельника остаются подтопленными два дома, 18 садовых домиков и три десятка участков в Инкермане и Балаклавском муниципальном округе.Чистка кадров Ялте Мэр Ялты Янина Павленко уволила руководителей нескольких муниципальных управляющих организаций из-за предоставления главе Крыма неверных отчетов по ремонту подъездов.Погибли на пожареСледователи проводят проверку по факту гибели на пожаре двух жителей на территории садового товарищества в Евпатории."В ночь на 29 января в оперативные службы от жителей садового товарищества по улице Известковый завод поступило сообщение о возгорании в соседнем частном домовладении. После тушения пожара на месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин в возрасте 65 и 44 лет", - говорится в сообщении СК.Приговор вандалуВерховный суд Крыма приговорил бахчисарайца к двум годам лишения свободы условно за осквернение памятной конструкции, установленной в честь героев спецоперации.Инцидент произошел в августе 2023 года. Опубликованное злоумышленником видео получило общественный резонанс. Сотрудникам полиции удалось установить личность и задержать правонарушителя, который признал свою вину.Как выяснил суд, оскорбительные действия он совершил на почве политической и идеологической ненависти. Его действия квалифицированы по статьям "вандализм" и "реабилитация нацизма".Особый режим на КПП в КрымОсобый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью закрепляет перечень необходимых для проезда документов и регламентирует штрафы за нарушение правил, разъяснил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. Документом, в частности, определены места пересечения административной границы – три автомобильных пункта пропуска и два железнодорожных.

https://crimea.ria.ru/20240129/aksenov-potreboval-v-ruchnom-rezhime-zavershit-oformlenie-snt-v-krymu-1134526813.html

https://crimea.ria.ru/20240129/puteshestvovat-s-zhivotnymi-v-krym-na-poezde-stanet-prosche-1134543501.html

https://crimea.ria.ru/20240129/podlog-dokumentov-v-delfinariyakh-uchenyy-iz-kryma---o-probele-v-zakone-1134536749.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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