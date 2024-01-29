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Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска

Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска

Особый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью закрепляет перечень необходимых для проезда документов и регламентирует штрафы за нарушение... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T12:31

2024-01-29T12:31

2024-01-29T12:31

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

крым

граница

херсонская область

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Особый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью закрепляет перечень необходимых для проезда документов и регламентирует штрафы за нарушение правил. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. Документом, в частности, определены места пересечения административной границы – три автомобильных пункта пропуска и два железнодорожных.Он отметил, что "интеграционные процессы в Запорожской и Херсонской областях и ЛДНР идут в высокой степени" динамично, но до их окончания должно пройти еще немало времени, чтобы все процессы были завершены "по российским параметрам", и это нормально."Это мы и по себе можем судить: десять лет Крым в России, но адаптировались к российской жизни, ее формату мы не сразу и во всем", – отметил Горбачев.В этой связи усиленные меры безопасности, в том числе условия пересечения административной границы с Крымом, должны действовать до окончания СВО, убежден эксперт.Какие документы нужны для пересечения границы между Крымом и Херсонской областью:— Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ;— Гражданам России - действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;— Гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства - паспорта республик, для лиц моложе 16 лет - свидетельства о рождении;— Военнослужащим и правоохранителям - служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей горбачев, крым, граница, херсонская область, общество, мнения