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Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска
Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска
Особый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью закрепляет перечень необходимых для проезда документов и регламентирует штрафы за нарушение... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T12:31
2024-01-29T12:31
2024-01-29T12:31
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
крым
граница
херсонская область
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Особый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью закрепляет перечень необходимых для проезда документов и регламентирует штрафы за нарушение правил. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. Документом, в частности, определены места пересечения административной границы – три автомобильных пункта пропуска и два железнодорожных.Он отметил, что "интеграционные процессы в Запорожской и Херсонской областях и ЛДНР идут в высокой степени" динамично, но до их окончания должно пройти еще немало времени, чтобы все процессы были завершены "по российским параметрам", и это нормально."Это мы и по себе можем судить: десять лет Крым в России, но адаптировались к российской жизни, ее формату мы не сразу и во всем", – отметил Горбачев.В этой связи усиленные меры безопасности, в том числе условия пересечения административной границы с Крымом, должны действовать до окончания СВО, убежден эксперт.Какие документы нужны для пересечения границы между Крымом и Херсонской областью:— Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ;— Гражданам России - действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;— Гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства - паспорта республик, для лиц моложе 16 лет - свидетельства о рождении;— Военнослужащим и правоохранителям - служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Лукашенко оценили развитие отношений РФ и Беларуси Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей горбачев, крым, граница, херсонская область, общество, мнения
Зачем на въезде в Крым введен особый режим пропуска
Особый режим пропуска в Крым обусловлен СВО и будет действовать до ее окончания
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым.
Особый режим пересечения границы между Крымом и Херсонской областью закрепляет перечень необходимых для проезда документов и регламентирует штрафы за нарушение правил. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачев.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее ввел особый режим въезда и выезда на границе Крыма и Херсонской области. Документом, в частности, определены места пересечения административной границы – три автомобильных пункта пропуска и два железнодорожных.
"Это решение расставляет точки над "i" в правовом плане. А с точки зрения организации – вся система была отработана и не особо менялась. Тот, кто бывал на новых территориях, знает, что и выезд носил характер непростой: проверка документов, грузов, багажа, что абсолютно оправдано. Все-таки новые территории находятся в особых условиях, а жизнь наша организована на другом уровне", – сказал Горбачев.
Он отметил, что "интеграционные процессы в Запорожской и Херсонской областях и ЛДНР идут в высокой степени" динамично, но до их окончания должно пройти еще немало времени, чтобы все процессы были завершены "по российским параметрам", и это нормально.
"Это мы и по себе можем судить: десять лет Крым в России, но адаптировались к российской жизни, ее формату мы не сразу и во всем", – отметил Горбачев.
В этой связи усиленные меры безопасности, в том числе условия пересечения административной границы с Крымом, должны действовать до окончания СВО, убежден эксперт.
Какие документы нужны для пересечения границы между Крымом и Херсонской областью:
— Иностранцам и лицам без гражданства для пересечения границы потребуется удостоверение личности, признаваемое в соответствии с международными договорами РФ;
— Гражданам России - действительный документ, удостоверяющий личность гражданина РФ;
— Гражданам ДНР и ЛНР без российского гражданства - паспорта республик, для лиц моложе 16 лет - свидетельства о рождении;
— Военнослужащим и правоохранителям - служебные, командировочные удостоверения, боевые распоряжения.
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