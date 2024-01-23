https://crimea.ria.ru/20240123/glavnoe-za-den-23-yanvarya-1134412556.html

Главное за день: 23 января

Главное за день: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Главное за день: 23 января

Путин дал старт Году семьи в России. Вооруженные силы РФ нанесли удар по военным объектам Украины. На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T22:43

2024-01-23T22:43

2024-01-23T22:43

главное за день

владимир путин (политик)

год семьи в россии

министерство обороны рф

потери всу

китай

землетрясение

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

литва

польша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Путин дал старт Году семьи в России. Вооруженные силы РФ нанесли удар по военным объектам Украины. На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1. Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Литвой провокаций против Белоруссии. Решение о трибунале над киевским режимом примут ближе к концу СВО. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин дал старт Году семьи в РоссииПрезидент РФ Владимир Путин, выступая на всероссийском семейном форуме "Родные – Любимые", дал старт Году семьи в России. Он заявил, что семейные ценности консолидируют общество. Здесь столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет Россию.Он выразил убеждение, что эффективность работы власти должна оцениваться, в первую очередь, исходя из роста благосостояния семьи, и именно семья должна быть в центре всей государственной политики.Кроме того, глава государства подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей на федеральном уровне, и определяющий для них меры поддержки. Согласно документу, многодетные семьи будут получать социальную поддержку до 18-летия старшего ребенка или же до 23-летия, если он проходит очное обучение. Таким семьям гарантируются государственные пособия и выплаты, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Многодетные родители получают право на дополнительное профессиональное образование, а многодетные матери – на досрочную страховую пенсию.Вооруженные силы РФ нанесли удар по военным объектам УкраиныМинобороны РФ сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. В частности, поражены предприятия, производящие ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества.Всего за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции ВСУ лишились еще 775 боевиков, также уничтожены военная техника и вооружение противника, сбиты 56 беспилотников и поражен один из вражеских пунктов управления.На северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-западе Китая, в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района.Очаг располагался на глубине 22 километра. За несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока максимальной магнитудой до 5,3. Полностью уничтожены 47 домов, еще 78 получили повреждения. Пострадали шесть человек.Подземные толчки также ощущались и в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. В частности в Алма-Ате магнитуда землетрясения составила 6,7.Лукашенко заявил о подготовке Польшей и Литвой провокаций против БелоруссииПольша, Литва и другие балтийские страны готовят провокации в попытках свергнуть легитимную власть в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.По его словам, в этих странах "готовятся соответствующие отряды, их полководцы определены".Лукашенко подчеркнул, что в Минске знают "бойцов этих отрядов", готовых воевать против собственной страны. Он напомнил, что государственные границы усилены военными и призвал проявлять дополнительную бдительность.Решение о трибунале над киевским режимом примут ближе к концу СВОРешение о проведении международного трибунала над политическим руководством Украины будет принято ближе к окончанию специальной военной операции, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, "форма процесса сейчас обсуждается в политическом формате" и является "вопросом договоренностей".Он выразил надежду, что на процессе будут присутствовать наблюдатели из других стран, которые готовы следить за чистотой процесса.Мирошник отметил, что украинские боевики, исполнявшие преступные приказы киевского военного командования и политического руководства, несут ответственность уже сейчас. На данный момент российские суды вынесли уже около 300 приговоров военнослужащим, совершившим военные преступления против мирных граждан.

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https://crimea.ria.ru/20240123/umer-osnovatel-kultovoy-gruppy-boney-m-1134410442.html

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китай

литва

польша

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