https://crimea.ria.ru/20240123/kogda-primut-reshenie-o-tribunale-nad-kievskim-rezhimom--otvet-mid-rf-1134394556.html
Когда примут решение о трибунале над киевским режимом – ответ МИД РФ
Когда примут решение о трибунале над киевским режимом – ответ МИД РФ - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Когда примут решение о трибунале над киевским режимом – ответ МИД РФ
Решение о проведении международного трибунала над политическим руководством Украины будет принято ближе к окончанию специальной военной операции, форма... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T12:04
2024-01-23T12:04
2024-01-23T12:04
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
трибунал
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Решение о проведении международного трибунала над политическим руководством Украины будет принято ближе к окончанию специальной военной операции, форма проведения процесса на данный момент обсуждается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник."Суд обязательно будет. Форма его сейчас обсуждается в политическом формате. Решение о Нюрнбергском трибунале принималось на Ялтинской конференции – за несколько месяцев до завершения войны. Такое же решение будет принято и в этом случае. Как только мы подойдем к завершению конфликта, мы точно будем понимать, в какой форме понесет ответственность политическое руководство Киева", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".По словам дипломата, "форма трибунала – это вопрос договоренностей".Мирошник отметил, что украинские боевики, исполнявшие преступные приказы киевского военного командования и политического руководства, несут ответственность уже сейчас. На данный момент российские суды вынесли уже около 300 приговоров военнослужащим, совершившим военные преступления против мирных граждан.Посол не исключил, что в ближайшее время возможно проведение "более крупных судебных процессов", фигурантами которых станут "более значимые персонажи, которые сейчас находятся в плену и дают показания".Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал.По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, процесс над Зеленским и его окружением нужно провести в Доме профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года украинские неонацисты совершили массовое убийство мирных граждан, выступивших против "евромайдана".Политолог и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева считает, что его заслуживают и представители высшего руководства США и ряда европейских стран за взращивание нацизма на Украине. По мнению Киселевой, Украина в данной ситуации – всего лишь "пешка", а главная цель Запада – нанесение удара по России.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненноеБоевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, трибунал, владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), мнения, новости
Когда примут решение о трибунале над киевским режимом – ответ МИД РФ
Решение о трибунале над киевским режимом примут ближе к завершению СВО – МИД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Решение о проведении международного трибунала над политическим руководством Украины будет принято ближе к окончанию специальной военной операции, форма проведения процесса на данный момент обсуждается. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Суд обязательно будет. Форма его сейчас обсуждается в политическом формате. Решение о Нюрнбергском трибунале принималось на Ялтинской конференции – за несколько месяцев до завершения войны. Такое же решение будет принято и в этом случае. Как только мы подойдем к завершению конфликта, мы точно будем понимать, в какой форме понесет ответственность политическое руководство Киева", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
По словам дипломата, "форма трибунала – это вопрос договоренностей".
"Мы надеемся, что в нем обязательно будет некий иностранный сегмент, - уточнил он. - То есть, там будут присутствовать наблюдатели из других стран, которые готовы следить за чистотой процесса, и главное – воспринимать ту информацию, которую мы готовы предоставить с полной доказательной базой, касающуюся обстрелов гражданских зданий, ударов по местам массового скопления жителей, школам и больницам".
Мирошник отметил, что украинские боевики, исполнявшие преступные приказы киевского военного командования и политического руководства, несут ответственность уже сейчас. На данный момент российские суды вынесли уже около 300 приговоров военнослужащим, совершившим военные преступления против мирных граждан.
Посол не исключил, что в ближайшее время возможно проведение "более крупных судебных процессов", фигурантами которых станут "более значимые персонажи, которые сейчас находятся в плену и дают показания".
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил
, что Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал.
По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, процесс над Зеленским и его окружением нужно провести в Доме профсоюзов в Одессе
, где 2 мая 2014 года украинские неонацисты совершили массовое убийство мирных граждан, выступивших против "евромайдана".
Политолог и социолог, руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева считает
, что его заслуживают и представители высшего руководства США и ряда европейских стран за взращивание нацизма на Украине. По мнению Киселевой, Украина в данной ситуации – всего лишь "пешка", а главная цель Запада – нанесение удара по России.
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