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Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное
Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное
Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению военнослужащего террористического украинского формирования "Азов"* Артура... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T16:14
2023-11-22T16:14
приговор
суд
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
происшествия
новости
генеральная прокуратура россии
мариуполь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению военнослужащего террористического украинского формирования "Азов"* Артура Ниверчука за убийство семьи с малолетним ребенком и еще двух мужчин в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Кроме того, в апреле прошлого года боевик по приказу командира расстрелял из гранатомета квартиру в многоэтажном доме, где находились два мирных жителя. От полученных ранений мужчины скончались на месте.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Накануне Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который отдавал приказы о расстреле мирных жителей Мариуполя. Подчиненные ему военнослужащие убили 21 мирного жителя и пытались убить еще 16 граждан, которым удалось укрыться от обстрелов.Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы бывшего командира ввода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал – АксеновРасстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима*террористическая организация, запрещенная в России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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приговор, суд, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, происшествия, новости, генеральная прокуратура россии, мариуполь
Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное

Боевик "Азова"* получил пожизненное за убийство четверых взрослых и ребенка в Мариуполе

16:14 22.11.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению военнослужащего террористического украинского формирования "Азов"* Артура Ниверчука за убийство семьи с малолетним ребенком и еще двух мужчин в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В марте 2022 года в Мариуполе Ниверчук обнаружил стоящий на улице автомобиль с белыми лентами на зеркалах, что означает принадлежность к гражданскому автотранспорту. Внутри находились мужчина, женщина и их малолетний сын. Получив приказ командования на ликвидацию мирных граждан, он совместно с сослуживцами расстрелял автомобиль из автомата. В результате все находившиеся внутри люди, включая ребенка, скончались на месте", - говорится в сообщении.
Кроме того, в апреле прошлого года боевик по приказу командира расстрелял из гранатомета квартиру в многоэтажном доме, где находились два мирных жителя. От полученных ранений мужчины скончались на месте.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Накануне Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который отдавал приказы о расстреле мирных жителей Мариуполя. Подчиненные ему военнослужащие убили 21 мирного жителя и пытались убить еще 16 граждан, которым удалось укрыться от обстрелов.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы бывшего командира ввода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного.
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*террористическая организация, запрещенная в России
ПриговорСудДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииПроисшествияНовостиГенеральная прокуратура РоссииМариуполь
 
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