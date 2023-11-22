https://crimea.ria.ru/20231122/ubil-rebenka-i-chetverykh-vzroslykh-boevik-azova-poluchil-pozhiznennoe-1132980847.html

Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное

Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению военнослужащего террористического украинского формирования "Азов"* Артура... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T16:14

2023-11-22T16:14

2023-11-22T16:14

приговор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению военнослужащего террористического украинского формирования "Азов"* Артура Ниверчука за убийство семьи с малолетним ребенком и еще двух мужчин в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Кроме того, в апреле прошлого года боевик по приказу командира расстрелял из гранатомета квартиру в многоэтажном доме, где находились два мирных жителя. От полученных ранений мужчины скончались на месте.С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Накануне Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который отдавал приказы о расстреле мирных жителей Мариуполя. Подчиненные ему военнослужащие убили 21 мирного жителя и пытались убить еще 16 граждан, которым удалось укрыться от обстрелов.Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы бывшего командира ввода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Зеленского и его команду ждет второй Нюрнбергский трибунал – АксеновРасстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима*террористическая организация, запрещенная в России

донецкая народная республика (днр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, суд, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, происшествия, новости, генеральная прокуратура россии, мариуполь