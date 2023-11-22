Убил ребенка и четверых взрослых: боевик "Азова"* получил пожизненное
Боевик "Азова"* получил пожизненное за убийство четверых взрослых и ребенка в Мариуполе
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© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к пожизненному заключению военнослужащего террористического украинского формирования "Азов"* Артура Ниверчука за убийство семьи с малолетним ребенком и еще двух мужчин в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В марте 2022 года в Мариуполе Ниверчук обнаружил стоящий на улице автомобиль с белыми лентами на зеркалах, что означает принадлежность к гражданскому автотранспорту. Внутри находились мужчина, женщина и их малолетний сын. Получив приказ командования на ликвидацию мирных граждан, он совместно с сослуживцами расстрелял автомобиль из автомата. В результате все находившиеся внутри люди, включая ребенка, скончались на месте", - говорится в сообщении.
Кроме того, в апреле прошлого года боевик по приказу командира расстрелял из гранатомета квартиру в многоэтажном доме, где находились два мирных жителя. От полученных ранений мужчины скончались на месте.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ниверчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Накануне Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному заключению командира роты 36 отдельной бригады морской пехоты ВСУ, который отдавал приказы о расстреле мирных жителей Мариуполя. Подчиненные ему военнослужащие убили 21 мирного жителя и пытались убить еще 16 граждан, которым удалось укрыться от обстрелов.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы бывшего командира ввода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного.
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*террористическая организация, запрещенная в России