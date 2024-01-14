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Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии

Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии

Извержение вулканов началось в Исландии и Японии, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T15:36

2024-01-14T15:36

2024-01-14T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Извержение вулканов началось в Исландии и Японии, пишет РИА Новости. На полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на национальную телекомпанию RUV пишет РИА Новости."Извержение началось к северу от Гриндавика", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что в земле появилась трещина. Вертолеты экстренных служб направлены к месту для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности.Кроме того извергается вулкан в Японии на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Кагосима. Там объявлен третий уровень опасности - фиксируются выброс камней на километр от кратера.Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан извергался в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.Остров Суваносэ входит в архипелаг Токара на юго-западе Японии. В июне уровень опасности был поднят до второго из-за активизации вулканической деятельности.Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното в Японии 1 января. Погибли больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.В воскресенье землетрясение магнитудой 4,6 балла зафиксировано в Казахстане.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымИзвержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известноПеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, исландия, вулкан, стихия, в мире, происшествия, общество, новости