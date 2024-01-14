Рейтинг@Mail.ru
Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240114/evakuatsiya-i-rezhim-chs-izverzhenie-vulkanov-nachalos-v-islandii-i-yaponii-1134189871.html
Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии
Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии
Извержение вулканов началось в Исландии и Японии, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T15:36
2024-01-14T15:36
япония
исландия
вулкан
стихия
в мире
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120925843_0:113:3072:1840_1920x0_80_0_0_e7c0951be6bd9a5d31b8bd45fe240c0f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Извержение вулканов началось в Исландии и Японии, пишет РИА Новости. На полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на национальную телекомпанию RUV пишет РИА Новости."Извержение началось к северу от Гриндавика", - говорится в сообщении телеканала.Отмечается, что в земле появилась трещина. Вертолеты экстренных служб направлены к месту для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности.Кроме того извергается вулкан в Японии на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Кагосима. Там объявлен третий уровень опасности - фиксируются выброс камней на километр от кратера.Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан извергался в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.Остров Суваносэ входит в архипелаг Токара на юго-западе Японии. В июне уровень опасности был поднят до второго из-за активизации вулканической деятельности.Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното в Японии 1 января. Погибли больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.В воскресенье землетрясение магнитудой 4,6 балла зафиксировано в Казахстане.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымИзвержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известноПеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке
япония
исландия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120925843_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_bc7584c6fa56d86873728bc5a8039957.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, исландия, вулкан, стихия, в мире, происшествия, общество, новости
Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии

В Японии и Исландии началось извержение вулканов

15:36 14.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Пирагис / Перейти в фотобанкИзвержение вулкана
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Извержение вулканов началось в Исландии и Японии, пишет РИА Новости.
На полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом со ссылкой на национальную телекомпанию RUV пишет РИА Новости.
"Извержение началось к северу от Гриндавика", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что в земле появилась трещина. Вертолеты экстренных служб направлены к месту для выяснения точного места извержения и оценки уровня опасности.
Кроме того извергается вулкан в Японии на острове Суваносэ в юго-западной префектуре Кагосима. Там объявлен третий уровень опасности - фиксируются выброс камней на километр от кратера.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. 19 марта 2021 года он начал извергаться. Этому предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан извергался в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
Остров Суваносэ входит в архипелаг Токара на юго-западе Японии. В июне уровень опасности был поднят до второго из-за активизации вулканической деятельности.
Серия мощных землетрясений произошла на полуострове Ното в Японии 1 января. Погибли больше 200 человек. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года - угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.
В воскресенье землетрясение магнитудой 4,6 балла зафиксировано в Казахстане.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
Пеплопад и перекрытая дорога: мощное извержение вулкана на Камчатке
 
ЯпонияИсландияВулканСтихияВ миреПроисшествияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Лондон может использовать ВСУ в войне с Аргентиной – украинские СМИ
17:21Профессор МГУ Иван Судницын скончался на 92-ом году жизни
16:15Морской транспорт в Севастополе прекратил работу
16:11Экономические мотивы: Роспотребнадзор оценил заявления о "болезни Х"
16:01Эстония отказалась высылать из страны военнообязанных украинцев
15:42Штормовой ветер в Севастополе: МЧС призывают к осторожности
15:36Эвакуация и режим ЧС: извержение вулканов началось в Исландии и Японии
15:13Рейсовый автобус съехал в кювет и застрял в снежных заносах в Севастополе
14:54Россия укрепляется по всем направлениям – Путин
14:38СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries
14:20Спасатели дежурят на Ангарском перевале и на плато Ай-Петри в Крыму
14:01800 боевиков и 15 танков: потери ВСУ за минувшие сутки
13:45Половина месячной нормы за ночь: в Севастополе остановили вывоз мусора
13:28Склад авиационных боеприпасов ВСУ поражен в Днепропетровской области
13:26Атака украинского дрона на Курскую область: ранен мужчина
13:18Снежная буря надвигается на Крым
12:54Больше 20 аварий из-за гололеда: в ДТП в Севастополе пострадали 4 ребенка
12:30"Снарядный голод" усилится: в США предрекли серьезные проблемы для ВСУ
12:03Как встретили снегопады животные в симферопольском зооуголке - фотофакт
11:21Трамп заявил о "максимальной близости" третьей мировой войны
Лента новостейМолния