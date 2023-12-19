Рейтинг@Mail.ru
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231219/izverzhenie-vulkana-posle-zemletryaseniya-v-islandii-chto-izvestno-1133640268.html
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана, сообщает местное издание Iceland Monitor. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T08:03
2023-12-19T08:09
исландия
новости
вулкан
в мире
стихия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132473850_0:236:2664:1734_1920x0_80_0_0_1d69c863a0f5622c21534344795f63ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана, сообщает местное издание Iceland Monitor.По его информации, магнитуда землетрясения, после которого началось извержение вулкана, предположительно, достигла 4,2 балла.10 ноября исландские власти объявили эвакуацию Гриндавика на юге страны из-за опасности выхода лавы. Через несколько дней парламент Исландии ввел новый налог, сборы от которого должны пойти на строительство барьеров для сдерживания лавы. Позднее уровень опасности был понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности. Как сообщало издание Iceland Review, ущерб от землетрясений может составить более 70 миллионов долларов.Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении шести тысяч лет. Он начал извергаться 19 марта 2021 года. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.В Исландии находятся несколько горно-вулканических систем, поэтому для страны характерна значительная вулканическая активность. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае. К утру вторника число жертв превысило 100 человек.
https://crimea.ria.ru/20231113/gibel-turistov-na-vulkane-kamchatki-direktor-turfirmy-poluchil-srok-1132749607.html
исландия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132473850_0:0:2664:1998_1920x0_80_0_0_fafb7f4dcdf9ab4316b4139310ce7c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исландия, новости, вулкан, в мире, стихия
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно

В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения

08:03 19.12.2023 (обновлено: 08:09 19.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВулкан
Вулкан - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана, сообщает местное издание Iceland Monitor.

"На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвертое за три года", – цитирует издание РИА Новости.

По его информации, магнитуда землетрясения, после которого началось извержение вулкана, предположительно, достигла 4,2 балла.
10 ноября исландские власти объявили эвакуацию Гриндавика на юге страны из-за опасности выхода лавы. Через несколько дней парламент Исландии ввел новый налог, сборы от которого должны пойти на строительство барьеров для сдерживания лавы. Позднее уровень опасности был понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности. Как сообщало издание Iceland Review, ущерб от землетрясений может составить более 70 миллионов долларов.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении шести тысяч лет. Он начал извергаться 19 марта 2021 года. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
В Исландии находятся несколько горно-вулканических систем, поэтому для страны характерна значительная вулканическая активность. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае. К утру вторника число жертв превысило 100 человек.
Ключевская сопка - действующий вулкан на Камчатке - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 08:10
Гибель туристов на вулкане Камчатки: директор турфирмы получил срок
 
ИсландияНовостиВулканВ миреСтихия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:34Шторм остановил работу парома в Севастополе
09:26Рецессия и 100 млрд долларов убытков: итог антироссийских санкций для ЕС
09:13Стрельба в Феодосии – власти объяснили причину
08:43Почти 200 тысяч абонентов остаются без света в ДНР и ЛНР
08:28Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
08:03Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
07:48Чудесный экспресс отправится в путешествие из Симферополя в Евпаторию
07:21Крымская Ассоль "с небом в глазах": день рождения Анастасии Вертинской
06:54Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибших
06:41Где в Севастополе в ближайшие дни будут отключения света
06:33Отключение воды в Симферополе во вторник: список адресов
06:01Тайные добрые дела: священник назвал правила Дня святого Николая
00:01Погода в Крыму во вторник: туманы и дожди
00:00Какой сегодня праздник: 19 декабря
22:55Главные новости Крыма: 18 декабря
22:24Главное за день: 18 декабря
21:38Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
21:29В России презентовали "русский айфон" Р-ФОН - эксперт оценил перспективы
21:10На Кубань идут очень сильные осадки - МЧС
20:49Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
Лента новостейМолния