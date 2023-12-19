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Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана, сообщает местное издание Iceland Monitor. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T08:03
2023-12-19T08:03
2023-12-19T08:09
исландия
новости
вулкан
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стихия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана, сообщает местное издание Iceland Monitor.По его информации, магнитуда землетрясения, после которого началось извержение вулкана, предположительно, достигла 4,2 балла.10 ноября исландские власти объявили эвакуацию Гриндавика на юге страны из-за опасности выхода лавы. Через несколько дней парламент Исландии ввел новый налог, сборы от которого должны пойти на строительство барьеров для сдерживания лавы. Позднее уровень опасности был понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности. Как сообщало издание Iceland Review, ущерб от землетрясений может составить более 70 миллионов долларов.Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении шести тысяч лет. Он начал извергаться 19 марта 2021 года. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.В Исландии находятся несколько горно-вулканических систем, поэтому для страны характерна значительная вулканическая активность. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае. К утру вторника число жертв превысило 100 человек.
https://crimea.ria.ru/20231113/gibel-turistov-na-vulkane-kamchatki-direktor-turfirmy-poluchil-srok-1132749607.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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исландия, новости, вулкан, в мире, стихия
Извержение вулкана после землетрясения в Исландии: что известно
В Исландии началось извержение вулкана после землетрясения
08:03 19.12.2023 (обновлено: 08:09 19.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. На полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения началось извержение вулкана, сообщает местное издание Iceland Monitor.
"На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвертое за три года", – цитирует издание РИА Новости.
По его информации, магнитуда землетрясения, после которого началось извержение вулкана, предположительно, достигла 4,2 балла.
10 ноября исландские власти объявили эвакуацию Гриндавика на юге страны из-за опасности выхода лавы. Через несколько дней парламент Исландии ввел новый налог, сборы от которого должны пойти на строительство барьеров для сдерживания лавы. Позднее уровень опасности был понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности. Как сообщало издание Iceland Review, ущерб от землетрясений может составить более 70 миллионов долларов.
Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, считался спящим на протяжении шести тысяч лет. Он начал извергаться 19 марта 2021 года. Извержению предшествовала серия из более чем 40 тысяч мелких землетрясений, зарегистрированных на полуострове Рейкьянес. После этого вулкан несколько раз извергался снова: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года, в июле 2023 года.
В Исландии находятся несколько горно-вулканических систем, поэтому для страны характерна значительная вулканическая активность. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайекюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.
Накануне землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае
. К утру вторника число жертв превысило 100 человек.