Уход Соломина и несбыточные планы Киева: топ новостей недели
Недельный обзор популярных новостей от РИА Новости Крым
18:21 13.01.2024 (обновлено: 18:39 13.01.2024)
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкЦветы в память о художественном руководителе Малого театра Ю. Соломине
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Уход народного артиста СССР Юрия Соломина. Несбыточные планы Киева о "выдавливании" Черноморского флота из Севастополя. "Ломка" в атмосфере и пик активности Солнца в 2024 году. Законопроект о мобилизации на Украине. Доносы на украинцев из-за русского языка и ущемление прав румын. Военная операция США и Великобритании в Йемене.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.
Уход Юрия Соломина
11 января в возрасте 88 лет ушел из жизни народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. В ноябре Соломина экстренно госпитализировали и поместили в отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. У него диагностировали микроинсульт. 9 января Соломина выписали из больницы, однако болезнь не отступила.
11 января, 13:23Юрий Соломин: биография
Несбыточные планы Киева
Командующий военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что удары украинских сил по Крыму "вынудили Россию уменьшить использование Севастополя как главной базы". Он отметил также, что Украина "будет работать над тем, чтобы РФ не смогла использовать крымские морские базы". По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, "победные реляции" Киева о постепенном "выдавливании" Черноморского флота из Севастополя не имеют ничего общего с действительностью и являются элементом информационного противоборства.
Мобилизация на Украине
11 января на закрытом заседании комиссии с участием главкома ВСУ, министра обороны Украины, руководства и представителей фракций Верховной Рады рассматривали скандальный законопроект о мобилизации на Украине. По результатам совещания проект возвращен на доработку в Кабмин. В частности, из законопроекта хотят исключить нормы о мобилизации инвалидов I и II группы, которые на данный момент там содержатся. В то же время Министерство обороны настаивает на скорейшем принятии закона. Главком Валерий Залужный считает, что пригодность или непригодность украинцев к военной службе должна определяться не наличием инвалидности, а решением военно-врачебной комиссии.
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Русский язык и румыны на Украине
На этой неделе офис языкового омбудсмена Украины сообщил, что количество жалоб на использование русского языка в стране за год выросло на 30%. По мнению руководителя филиала Фонда развития гражданского общества в Симферополе Натальи Киселевой, это обусловлено обострением синдрома русофобии среди радикальной части украинского общества и наплевательским отношением к проблеме умеренно настроенных украинцев. При этом на Украине ущемляют не только русский язык, но и права третьей по численности этнической группы после украинцев и русских: проблему на этой неделе подняла депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини, которая обратилась к Европейской комиссии по поводу положения румын на Украине. Она отметила, что представители этой этнической группы, проживающие в стране, сталкиваются с проблемами доступности образования на румынском и сохранения религиозной идентичности.
9 января, 18:46Украинская пропаганда разгоняет новые фейки про Севастополь
Пик активности Солнца и магнитные бури в 2024 году
В 2024 году лето в Крыму не будет экстремально жарким, но можно ждать повышения температуры в среднем на 1-2 градуса, заявил на этой неделе ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В свою очередь, завлабораторией солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН Сергей Богачев сообщил, что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности: это вызовет многочисленные магнитные бури – они будут происходить несколько раз в месяц, а максимум придется на май-июнь.
Военная операция США и Великобритании в Йемене
Вооруженные силы США и Великобритании в ночь на пятницу начали военную операцию в Йемене. США и Британия с самолетов, кораблей и подлодок ударили по "множественным целям", в том числе с применением истребителей и ракет Tomahawk. США и Великобритания били по позициям хуситов рядом с портовым городом Ходейда (Красное море). Также взрывы произошли в городах Сана, Саада, Таиз и Дамар.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что несанкционированная ООН военная операция незаконной коалиции США и Великобритании против Йемена угрожает глобальному миру и безопасности и может привести к дестабилизации ситуации на всем Ближнем Востоке.