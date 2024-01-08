https://crimea.ria.ru/20240108/v-evroparlamente-podnyali-vopros-ob-uschemlenii-prav-rumyn-na-ukraine-1134039306.html

В Европарламенте подняли вопрос об ущемлении прав румын на Украине

В Европарламенте подняли вопрос об ущемлении прав румын на Украине - РИА Новости Крым, 08.01.2024

В Европарламенте подняли вопрос об ущемлении прав румын на Украине

Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Европейской комиссии по поводу положения румын на Украине. Она отметила, что представители этой... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T20:00

2024-01-08T20:00

2024-01-08T20:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Депутат Европарламента от Румынии Мария Грапини обратилась к Европейской комиссии по поводу положения румын на Украине. Она отметила, что представители этой этнической группы, проживающие в стране, сталкиваются с проблемами. Письмо от депутата в Европарламент цитирует РТ. Как отметила евродепутат, многие румыны на Украине, в частности на Буковине, сообщают, что сталкиваются с проблемами доступности образования на румынском, использовании румынского языка в административных и судебных целях, доступности прессы для румыноговорящих и сохранении религиозной идентичности. При этом эта нация является третьей по численности этнической группой на Украине после украинцев и русских. По данным Грапини, церковные лидеры румынской общины подвергались обвинениям и преследованиям со стороны украинских властей по этническим, языковым и религиозным мотивам. Грапини также напомнила, что Киев обязан уважать права меньшинств, так как это имеет "фундаментальное значение для поддержания законности и вступления в ЕС". Ранее Совет Европы занялся реализацией проекта по защите представителей национальных меньшинств и уязвимых групп на Украине от дискриминации. Первоначально речь шла о гражданах Украины цыганской национальности.Читайте также на РИА Новости Крым:"Утилизация русскоговорящих украинцев": Захарова оценила идеи ФарионУкраина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на МарсУкраина в ЕС: от чего на самом деле зависит окончательное решение

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в мире, украина, европарламент , румыния, общество