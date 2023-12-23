https://crimea.ria.ru/20231223/ukraina-vstupit-v-es-srazu-posle-poleta-ukrainskogo-kosmonavta-na-mars-1133736724.html

Украина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на Марс

Украина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на Марс - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Украина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на Марс

Украина вступит в ЕС на следующий же день после того, как первый украинский космонавт высадится на Марсе, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T11:41

2023-12-23T11:41

2023-12-23T11:47

радио "спутник в крыму"

мнения

алексей кочетков

украина

европейский союз

рустем умеров

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Украина вступит в ЕС на следующий же день после того, как первый украинский космонавт высадится на Марсе, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава Координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков.По словам Кочеткова, заявления Запада о готовности принять Украину в ЕС и все обещания, дававшиеся на эту тему на протяжении более чем десяти лет, делались для реализации одной-единственной цели, не связанной с будущим Украины в Европе.При этом американцы на Украине "воюют руками, по сути, русских же людей с Россией и российским народом", добавил он. И эти простые люди на Украине заканчиваются: на фронт уже забирают стариков и готовятся мобилизовывать женщин, подчеркнул эксперт.На фоне происходящего и явного расслоения общества последние бравурные заявления киевской власти и министра обороны Украины Рустема Умерова о подготовке очередных наступлений и "освобождения" Крыма в 2024 году выглядят как "дешевый способ хоть как-то оправдать свое существование перед спонсорами, которые поставляют им оружие", считает эксперт.При этом спонсоры прекрасно понимают, к чему все идет, и продолжают кормить несбыточными обещаниями о ЕС население Украины. В этой связи о перспективах Украины в Евросоюзе, по мнению политолога, можно сказать лишь шуткой с грустью.По мнению Кочеткова, "Умеров очень скоро окажется там, куда убыл бывший министр обороны Украины Александр Резников", и пока не спешит "присоединиться к детям" лишь потому, что "надо денежку на старость заработать".Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение о том, что решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении является очередной "морковкой" без сроков и гарантий, поскольку все будет зависеть от того, как продвигается армия России в зоне СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО

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мнения, алексей кочетков, украина, европейский союз, рустем умеров, мобилизация на украине