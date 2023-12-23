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Украина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на Марс - РИА Новости Крым, 23.12.2023
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Украина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на Марс
Украина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на Марс - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Украина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на Марс
Украина вступит в ЕС на следующий же день после того, как первый украинский космонавт высадится на Марсе, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T11:41
2023-12-23T11:47
радио "спутник в крыму"
мнения
алексей кочетков
украина
европейский союз
рустем умеров
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Украина вступит в ЕС на следующий же день после того, как первый украинский космонавт высадится на Марсе, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава Координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков.По словам Кочеткова, заявления Запада о готовности принять Украину в ЕС и все обещания, дававшиеся на эту тему на протяжении более чем десяти лет, делались для реализации одной-единственной цели, не связанной с будущим Украины в Европе.При этом американцы на Украине "воюют руками, по сути, русских же людей с Россией и российским народом", добавил он. И эти простые люди на Украине заканчиваются: на фронт уже забирают стариков и готовятся мобилизовывать женщин, подчеркнул эксперт.На фоне происходящего и явного расслоения общества последние бравурные заявления киевской власти и министра обороны Украины Рустема Умерова о подготовке очередных наступлений и "освобождения" Крыма в 2024 году выглядят как "дешевый способ хоть как-то оправдать свое существование перед спонсорами, которые поставляют им оружие", считает эксперт.При этом спонсоры прекрасно понимают, к чему все идет, и продолжают кормить несбыточными обещаниями о ЕС население Украины. В этой связи о перспективах Украины в Евросоюзе, по мнению политолога, можно сказать лишь шуткой с грустью.По мнению Кочеткова, "Умеров очень скоро окажется там, куда убыл бывший министр обороны Украины Александр Резников", и пока не спешит "присоединиться к детям" лишь потому, что "надо денежку на старость заработать".Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение о том, что решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении является очередной "морковкой" без сроков и гарантий, поскольку все будет зависеть от того, как продвигается армия России в зоне СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Членство Украины в НАТО станет началом Третьей мировой - премьер Словакии В Киеве хотят мобилизовать уехавших за рубеж украинцев – глава минобороны С Россией должны воевать все украинцы – секретарь СНБО
https://crimea.ria.ru/20231221/troe-detey-ministra-oborony-ukrainy-umerova--grazhdane-ssha-1133700332.html
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мнения, алексей кочетков, украина, европейский союз, рустем умеров, мобилизация на украине
Украина вступит в ЕС сразу после полета украинского космонавта на Марс

Эксперт дал прогноз вступления Украины в Европейский Союз

11:41 23.12.2023 (обновлено: 11:47 23.12.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Украина вступит в ЕС на следующий же день после того, как первый украинский космонавт высадится на Марсе, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава Координационного совета движения "Русский союз" Алексей Кочетков.
По словам Кочеткова, заявления Запада о готовности принять Украину в ЕС и все обещания, дававшиеся на эту тему на протяжении более чем десяти лет, делались для реализации одной-единственной цели, не связанной с будущим Украины в Европе.
"Была задача сначала заставить украинцев разрушить собственное государство, поддержать пресловутый переворот 2014 года, а в дальнейшем воевать против русских. Делалось все, чтобы нагнетать истерию и заставить людей отказаться от критического мышления. В результате все получили, что хотели. Украинцы – кружевные трусики и безвиз: 11 миллионов сейчас проживают за пределами своей страны и домой возвращаться не собираются. Американцы – обнуление европейской экономики и кризис, которого хотели достичь, технично обрушив своего союзника-конкурента", – сказал Кочетков.
При этом американцы на Украине "воюют руками, по сути, русских же людей с Россией и российским народом", добавил он. И эти простые люди на Украине заканчиваются: на фронт уже забирают стариков и готовятся мобилизовывать женщин, подчеркнул эксперт.

"Женщин, простых украинок они готовы по заветам американского ястреба Ходжеса (экс-командующий армией США в Европе – ред.) загребать в армию", – прокомментировал Кочетков.

На фоне происходящего и явного расслоения общества последние бравурные заявления киевской власти и министра обороны Украины Рустема Умерова о подготовке очередных наступлений и "освобождения" Крыма в 2024 году выглядят как "дешевый способ хоть как-то оправдать свое существование перед спонсорами, которые поставляют им оружие", считает эксперт.
При этом спонсоры прекрасно понимают, к чему все идет, и продолжают кормить несбыточными обещаниями о ЕС население Украины. В этой связи о перспективах Украины в Евросоюзе, по мнению политолога, можно сказать лишь шуткой с грустью.

"В Евросоюз Украина вступит на следующий же день после того, как первый украинский космонавт ступит на Марс. Да, они им продолжают обещать: "Сейчас вот мы что-нибудь придумаем, и все у вас будет хорошо". Только, я боюсь, что к тому моменту, когда в следующий раз этот вопрос встанет, от Украины может ничего вообще не остаться", – заключил эксперт.

По мнению Кочеткова, "Умеров очень скоро окажется там, куда убыл бывший министр обороны Украины Александр Резников", и пока не спешит "присоединиться к детям" лишь потому, что "надо денежку на старость заработать".
Ранее политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение о том, что решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной о вступлении является очередной "морковкой" без сроков и гарантий, поскольку все будет зависеть от того, как продвигается армия России в зоне СВО.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияАлексей КочетковУкраинаЕвропейский СоюзРустем УмеровМобилизация на Украине
 
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