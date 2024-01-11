https://crimea.ria.ru/20240111/umer-narodnyy-artist-sssr-yuriy-solomin-1134117721.html

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Умер народный артист СССР Юрий Соломин - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр, которым... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T13:22

2024-01-11T13:22

2024-01-11T13:32

юрий соломин

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россия

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кинематограф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр, которым руководил артист.6 ноября Соломина экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.Актера поместили в отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. У него диагностировали микроинсульт.9 января Соломина выписали из больницы.Юрий Соломин - известный российский актер, Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого Театра России родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкантов.Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь", где он сыграл главную роль, однако всенародную известность он приобрел в 1970-м, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства".С 1990 по 1992 год занимал пост министра культуры Российской Федерации.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий соломин, утраты, россия, ссср, кино, кинематограф, общество, культура, искусство