Рейтинг@Mail.ru
Умер народный артист СССР Юрий Соломин - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240111/umer-narodnyy-artist-sssr-yuriy-solomin-1134117721.html
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Умер народный артист СССР Юрий Соломин - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр, которым... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T13:22
2024-01-11T13:32
юрий соломин
утраты
россия
ссср
кино
кинематограф
общество
культура
искусство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132601945_0:95:2618:1568_1920x0_80_0_0_e40e11c7c1dac7b992029ed729c81c97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр, которым руководил артист.6 ноября Соломина экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.Актера поместили в отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. У него диагностировали микроинсульт.9 января Соломина выписали из больницы.Юрий Соломин - известный российский актер, Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого Театра России родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкантов.Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь", где он сыграл главную роль, однако всенародную известность он приобрел в 1970-м, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства".С 1990 по 1992 год занимал пост министра культуры Российской Федерации.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/06/1132601945_0:0:2396:1796_1920x0_80_0_0_44e28b1db0ff190cf0ee779193e1cc44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий соломин, утраты, россия, ссср, кино, кинематограф, общество, культура, искусство
Умер народный артист СССР Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни

13:22 11.01.2024 (обновлено: 13:32 11.01.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр, которым руководил артист.

"Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня", - сообщили в театре.

6 ноября Соломина экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.
Актера поместили в отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. У него диагностировали микроинсульт.
9 января Соломина выписали из больницы.
Юрий Соломин - известный российский актер, Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого Театра России родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкантов.
Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь", где он сыграл главную роль, однако всенародную известность он приобрел в 1970-м, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства".
С 1990 по 1992 год занимал пост министра культуры Российской Федерации.
Юрий СоломинУтратыРоссияСССРКиноКинематографОбществоКультураИскусство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11Тридемия и грипп А - в Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в Крыму
15:54Открыто движение по новой развязке на Николаевской трассе в Симферополе
15:31В Евпатории реставрируют памятник "Скорбящая мать" на братской могиле
15:14Законопроект о мобилизации на Украине: что решили в Верховной Раде
15:02Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном море
14:58РНКБ в 2023 году подписал сделки на финансирование 28 строек в Крыму
14:42ВСУ за сутки потеряли еще 710 боевиков и боевую технику
14:34В Кремле рассказали о последствиях изъятия российских активов в Европе
14:26Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ – Минобороны
14:09Опасность лавин, снегопад и ураганный ветер накроют Кубань
13:54В Евпатории штормом смыло шкаф наружного освещения - обесточены 120 линий
13:43Аксенов назвал приоритеты в работе регионов Крыма на 2024 год
13:23Юрий Соломин: биография
13:22Умер народный артист СССР Юрий Соломин
13:14В Афганистане произошло землетрясение - отголоски дошли до Узбекистана
12:59Когда рассмотрят спорные заявки о компенсациях после шторма в Крыму
12:55ВСУ атаковали дронами-камикадзе села в Херсонской области, ранена женщина
12:16"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева
12:05На Крым идет снежная буря с морозами и гололедом
11:57Медицинские объекты Крыма в 2024 году ждут масштабные обновления
Лента новостейМолния