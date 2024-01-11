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Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Умер народный артист СССР Юрий Соломин - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр, которым... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T13:22
2024-01-11T13:22
2024-01-11T13:32
юрий соломин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр, которым руководил артист.6 ноября Соломина экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.Актера поместили в отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. У него диагностировали микроинсульт.9 января Соломина выписали из больницы.Юрий Соломин - известный российский актер, Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого Театра России родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкантов.Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь", где он сыграл главную роль, однако всенародную известность он приобрел в 1970-м, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства".С 1990 по 1992 год занимал пост министра культуры Российской Федерации.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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юрий соломин, утраты, россия, ссср, кино, кинематограф, общество, культура, искусство
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни
13:22 11.01.2024 (обновлено: 13:32 11.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр, которым руководил артист.
"Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня", - сообщили в театре.
6 ноября Соломина экстренно госпитализировали
после того, как он упал в обморок.
Актера поместили
в отделение анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. У него диагностировали микроинсульт.
9 января Соломина выписали из больницы.
Юрий Соломин - известный российский актер, Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого Театра России родился 18 июня 1935 года в Чите в семье музыкантов.
Его дебют в кино состоялся в 1959 году в фильме режиссера Исидора Анненского "Бессонная ночь", где он сыграл главную роль, однако всенародную известность он приобрел в 1970-м, создав образ капитана Кольцова в фильме Евгения Ташкова "Адъютант его превосходительства".
С 1990 по 1992 год занимал пост министра культуры Российской Федерации.