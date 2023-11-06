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Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали - РИА Новости Крым, 06.11.2023
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Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали
Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали - РИА Новости Крым, 06.11.2023
Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару... РИА Новости Крым, 06.11.2023
2023-11-06T14:12
2023-11-06T14:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову."Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним", - сказала она.По данным "Известий", 88-летний актер упал в обморок, после чего медики срочно отвезли его в больницу.Юрий Соломин - советский и российский актер и режиссер театра и кино. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года — художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Среди самых известных - "Адъютант его превосходительство", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить", "Хождение по мукам", "Исаев" и т.д.
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РИА Новости Крым
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кино, искусство , культура, москва, новости, юрий соломин, общество, здоровье
Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали

Народного артиста Юрия Соломина экстренно госпитализировали в Москве

14:12 06.11.2023 (обновлено: 14:16 06.11.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин госпитализирован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.
"Да, действительно, Юрий Мефодьевич госпитализирован. Но пока мы не знаем, что с ним", - сказала она.
По данным "Известий", 88-летний актер упал в обморок, после чего медики срочно отвезли его в больницу.
Юрий Соломин - советский и российский актер и режиссер театра и кино. С 1961 года преподает в высшем театральном училище имени Щепкина, профессор кафедры актерского мастерства. С 1988 года — художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. Среди самых известных - "Адъютант его превосходительство", "Летучая мышь", "ТАСС уполномочен заявить", "Хождение по мукам", "Исаев" и т.д.
 
КиноИскусствоКультураМоскваНовостиЮрий СоломинОбществоЗдоровье
 
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