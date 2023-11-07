https://crimea.ria.ru/20231107/stalo-izvestno-o-sostoyanii-yuriya-solomina-1132616779.html
Стало известно о состоянии Юрия Соломина
Стало известно о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Стало известно о состоянии Юрия Соломина
Состояние Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина оценивается как тяжелое. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T11:57
2023-11-07T11:57
2023-11-07T11:59
юрий соломин
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искусство
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Состояние Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.Сейчас Соломин находится в отделении анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.Накануне 88-летнего Юрия Соломина экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.
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юрий соломин, культура, здоровье, новости, искусство , москва
Стало известно о состоянии Юрия Соломина
РИА Новости: худрук Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии
11:57 07.11.2023 (обновлено: 11:59 07.11.2023)