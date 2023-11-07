https://crimea.ria.ru/20231107/stalo-izvestno-o-sostoyanii-yuriya-solomina-1132616779.html

Стало известно о состоянии Юрия Соломина

Стало известно о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Стало известно о состоянии Юрия Соломина

Состояние Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина оценивается как тяжелое. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T11:57

2023-11-07T11:57

2023-11-07T11:59

юрий соломин

культура

здоровье

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искусство

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Состояние Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.Сейчас Соломин находится в отделении анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.Накануне 88-летнего Юрия Соломина экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.

https://crimea.ria.ru/20231106/yuriy-solomin-biografiya-1132606734.html

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий соломин, культура, здоровье, новости, искусство , москва