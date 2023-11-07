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Стало известно о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Стало известно о состоянии Юрия Соломина
Стало известно о состоянии Юрия Соломина - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Стало известно о состоянии Юрия Соломина
Состояние Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина оценивается как тяжелое. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Состояние Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.Сейчас Соломин находится в отделении анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.Накануне 88-летнего Юрия Соломина экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.
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юрий соломин, культура, здоровье, новости, искусство , москва
Стало известно о состоянии Юрия Соломина

РИА Новости: худрук Малого театра Юрий Соломин находится в реанимации в тяжелом состоянии

11:57 07.11.2023 (обновлено: 11:59 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Состояние Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас Соломин находится в отделении анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

"Состояние тяжелое, сознание ясное, дыхание самостоятельное", - сообщили агентству в больнице.

Накануне 88-летнего Юрия Соломина экстренно госпитализировали после того, как он упал в обморок.
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