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Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу
Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу
Десять человек погибли и 45 получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Белгорода. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T16:51
2023-12-30T17:22
белгород
происшествия
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Десять человек погибли и 45 получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Белгорода. Об этом сообщает МЧС России.В 15.10 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр города. На тот момент было известно о гибели двоих детей и раненых. "По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже", – написал Гладков в своем Telegram-канале.В 15.39 губернатор сообщил, что в городе запущена сирена ракетной опасности и призвал всех жителей спуститься в укрытия. В результате массированного удара ВСУ по Белгороду возникли пожары. По данным МЧС, все они ликвидированы."В службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, также о погибших и раненых. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям", –сообщили в ведомстве.Как сообщил Гладков, в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.В 16.25 губернатор региона сообщил об отбое ракетной опасности.Ранее 30 декабря сообщалось о гибели ребенка в Брянской области в результате обстрела ВСУ. Минувшей ночью над Брянском работала ПВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известноВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненыеУ берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС Украины
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Новости
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РИА Новости Крым
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белгород, происшествия, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу

При атаке ВСУ на Белгород погибли 10 человек и 45 ранены - МЧС России

16:51 30.12.2023 (обновлено: 17:22 30.12.2023)
 
© РИА НовостиПоследствия обстрела ВСУ Белгорода
Последствия обстрела ВСУ Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Десять человек погибли и 45 получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Белгорода. Об этом сообщает МЧС России.

"В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли 9 взрослых и один ребенок. Пострадали 45 человек, из них четыре ребенка. Дальнейшая информация уточняется", – говорится в сообщении.

В 15.10 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр города. На тот момент было известно о гибели двоих детей и раненых.
"По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В 15.39 губернатор сообщил, что в городе запущена сирена ракетной опасности и призвал всех жителей спуститься в укрытия.
В результате массированного удара ВСУ по Белгороду возникли пожары. По данным МЧС, все они ликвидированы.
"В службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, также о погибших и раненых. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям", –сообщили в ведомстве.
Как сообщил Гладков, в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.
В 16.25 губернатор региона сообщил об отбое ракетной опасности.
Ранее 30 декабря сообщалось о гибели ребенка в Брянской области в результате обстрела ВСУ. Минувшей ночью над Брянском работала ПВО.
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БелгородПроисшествияОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбщество
 
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