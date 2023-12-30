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Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу

Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Атака ВСУ на Белгород: что известно о погибших к этому часу

Десять человек погибли и 45 получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Белгорода. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T16:51

2023-12-30T16:51

2023-12-30T17:22

белгород

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обстрелы всу

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Десять человек погибли и 45 получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Белгорода. Об этом сообщает МЧС России.В 15.10 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр города. На тот момент было известно о гибели двоих детей и раненых. "По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже", – написал Гладков в своем Telegram-канале.В 15.39 губернатор сообщил, что в городе запущена сирена ракетной опасности и призвал всех жителей спуститься в укрытия. В результате массированного удара ВСУ по Белгороду возникли пожары. По данным МЧС, все они ликвидированы."В службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, также о погибших и раненых. Сейчас пожары потушены, оказывается вся необходимая помощь жителям", –сообщили в ведомстве.Как сообщил Гладков, в Белгороде запущена единая горячая линия по номеру "122" для приема заявок о всех зафиксированных повреждениях и пострадавших.В 16.25 губернатор региона сообщил об отбое ракетной опасности.Ранее 30 декабря сообщалось о гибели ребенка в Брянской области в результате обстрела ВСУ. Минувшей ночью над Брянском работала ПВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная беспилотная атака ВСУ на регионы России: что известноВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненыеУ берегов Крыма уничтожен беспилотный катер ВМС Украины

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белгород, происшествия, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости, общество