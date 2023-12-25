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ВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненые
ВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненые - РИА Новости Крым, 25.12.2023
ВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненые
Двое мирных жителей получили ранения при минометном обстреле украинскими боевиками хутора Марьно в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T15:18
2023-12-25T15:18
2023-12-25T15:18
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Двое мирных жителей получили ранения при минометном обстреле украинскими боевиками хутора Марьно в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Пострадавших оперативно доставили в больницу Белгорода. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.Накануне ВСУ обстреляли из минометов и танков село Зерново Суземского района Брянской области. Ранения получил местный житель.В субботу ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе Белгородской области. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток. Пять человек получили ранения.Также обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области. В результате погиб мужчина, повреждены жилые дома и ЛЭП.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять спасателей МЧС России пострадали в Донецке после атаки дронаВСУ обстреляли брянское село Сопычи - ранены двое мужчинПри обстреле села в Брянской области ранен мужчина
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, шебекино (город в белгородской области)
ВСУ обстреляли из минометов хутор в Белгородской области – есть раненые
Двое мужчин получили ранения при обстреле хутора в Шебекино боевиками ВСУ