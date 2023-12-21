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При обстреле села в Брянской области ранен мужчина - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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При обстреле села в Брянской области ранен мужчина
При обстреле села в Брянской области ранен мужчина - РИА Новости Крым, 21.12.2023
При обстреле села в Брянской области ранен мужчина
Житель села Сопычи Брянской области получил ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T14:10
2023-12-21T14:10
брянская область
брянск
обстрелы брянской области
александр богомаз
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Житель села Сопычи Брянской области получил ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.В результате обстрела повреждено производственное помещение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте.Как сообщалось, накануне в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области один человек погиб и двое были ранены. Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Каховскую районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП
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Новости
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РИА Новости Крым
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брянская область, брянск, обстрелы брянской области, александр богомаз, новости, обстрелы всу
При обстреле села в Брянской области ранен мужчина

Житель Брянской области получил ранения при обстреле ВСУ - Богомаз

14:10 21.12.2023
 
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Подстанция московской скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Житель села Сопычи Брянской области получил ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Украинские террористы обстреляли село Сопычи Погарского района. Ранения получил мирный житель. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировал он.
В результате обстрела повреждено производственное помещение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте.
Как сообщалось, накануне в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области один человек погиб и двое были ранены. Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Каховскую районную больницу.
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Брянская областьБрянскОбстрелы Брянской областиАлександр БогомазНовостиОбстрелы ВСУ
 
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