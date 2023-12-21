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При обстреле села в Брянской области ранен мужчина

При обстреле села в Брянской области ранен мужчина - РИА Новости Крым, 21.12.2023

При обстреле села в Брянской области ранен мужчина

Житель села Сопычи Брянской области получил ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T14:10

2023-12-21T14:10

2023-12-21T14:10

брянская область

брянск

обстрелы брянской области

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Житель села Сопычи Брянской области получил ранения при обстреле со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.В результате обстрела повреждено производственное помещение. Все экстренные и оперативные службы работают на месте.Как сообщалось, накануне в результате удара украинских боевиков по поселку Днепряны Херсонской области один человек погиб и двое были ранены. Пострадавшие получили множественные осколочные ранения и были доставлены в Каховскую районную больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"Террор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭП

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, брянск, обстрелы брянской области, александр богомаз, новости, обстрелы всу