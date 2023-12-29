https://crimea.ria.ru/20231229/glavnye-novosti-kryma-29-dekabrya-1133907801.html
Главные новости Крыма: 29 декабря
Главные новости Крыма: 29 декабря - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Главные новости Крыма: 29 декабря
В Крыму национализировали 2600 объектов имущества украинских олигархов. Полуостров вошел с число регионов-лидеров страны по реализации национальных проектов. В... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T22:16
2023-12-29T22:16
2023-12-29T20:07
новости крыма
крым
главное за день
национализация в крыму
реализация нацпроектов в крыму
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
краснодар
керчь
упрдор "тамань"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Крыму национализировали 2600 объектов имущества украинских олигархов. Полуостров вошел с число регионов-лидеров страны по реализации национальных проектов. В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века". Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе. По дороге на полуостров ремонтируют мост: как организовано движение. В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Имущество украинских олигархов передают КрымуВ Крыму уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица, сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов."На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам", – сказал он.На торгах к этому моменту продано уже 24 объекта и работа по национализации продолжится в следующем году.Крым в лидерах страны по реализации нацпроектовВ Крыму реализуются 12 национальных и 46 региональных проектов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности людей: демографию, образование, культуру, здравоохранение, экологию, производство, предпринимательство, развитие дорожного хозяйства и комфортной городской среды.По итогам года Республика Крым заняла второе после Севастополя место в Южном федеральном округе по уровню реализации мероприятий нацпроектов. По состоянию на конец декабря уровень кассового освоения в Республике Крым составил 76,5%, что значительно превышает средний показатель по ЮФО – 64,4%, а также среднероссийский уровень – 69,9%.В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"С 1 по 26 декабря все жители Крыма имели возможность подать заявления на оказание единовременной выплаты или оказания материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости."За это время в адрес органов социальной защиты поступило 561 600 заявлений от 540 тысяч граждан. Некоторые граждане подавали заявления несколько раз. Все заявки находятся в обработке. Из 561 тысячи заявлений составлена 331 тысяча положительных заключений", – сообщила вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.Вице-премьер также подчеркнула, что общая сумма выплат крымчанам, чье имущество пострадало в результате ноябрьского шторма, составит порядка 3,5 миллиарда рублей, на данный момент выплачено уже 800 миллионов рублей.По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движениеНа участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения."Речь идет о левой части мостового сооружения, расположенного на 83-м км федеральной трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь в близи станицы Анастасиевской", – сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань".В месте проведения дорожных работ реализуется утвержденная территориальными органами Госавтоинспекции временная схема организации дорожного движения.Оркестр Дедов Морозов и медведь встречают поезда в СимферополеНа железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех, кто вернулся домой, в Крым – отличное праздничное настроение. Духовой оркестр Дедов Морозов также встретит поезд Москва – Симферополь 30 декабря.В Крыму встал на лапы парализованный львенок СимбаСемимесячный львенок по кличке Симба, который попал в крымский парк львов "Тайган" с отказавшими задними лапами, уже начал самостоятельно ходить."Продолжаем радоваться за нашего львенка Симбу, который стал активным. Он поднялся на задние ноги, начал активно ходить, интересоваться всем, что происходит в карантинном помещении и вокруг него", – рассказал директор сафари-парка Олег Зубков.У Симбы появилась тяга к жизни. Львенок чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит. Зубков считает выздоровление животного очень значимым событием, поскольку шансы так и не встать на задние конечности были довольно велики.Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется в КрымуСезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно регистрируется в Крыму зимой, в этом сезоне в регионе циркулирует штамм гриппа А."Мы сейчас в сезонном росте всех ОРВИ. Грипп постепенно набирает обороты, на этой фазе идет наибольший подъем заболеваемости. Затем пойдет спад. Но, тем не менее, в последние две недели декабря грипп начинает проявлять большую активность в плане циркуляции среди населения", – сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, на текущий период специалисты фиксируют по региону циркуляцию гриппа А – в преимущественном большинстве в подтипе H3N2. Однако зафиксировано и несколько единичных находок штамма H3N2 – так называемого "свиного" гриппа.
https://crimea.ria.ru/20231229/dvorets-vodnykh-vidov-sporta-i-fidzhital-tsentr-otkrylis-v-sevastopole-1133904415.html
https://crimea.ria.ru/20231229/million-na-million-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vykhodnye-ot-fobos-1133895326.html
https://crimea.ria.ru/20231229/vodovod-za-22-milliarda-v-evpatorii--kogda-zakonchat-stroyku-1133902394.html
https://crimea.ria.ru/20231229/chego-krymchane-zhdut-ot-novogo-goda--opros-1133764984.html
https://crimea.ria.ru/20231229/v-krymu-elektrichkam-dobavyat-vagony-na-prazdniki-i-vykhodnye-1133895452.html
https://crimea.ria.ru/20231229/vse-pyat-organov-chuvstv-chem-poraduet-gostey-novogodnyaya-yalta-1133876190.html
https://crimea.ria.ru/20231229/budte-zdorovy-chto-dolzhno-byt-v-novogodney-aptechke-1133537213.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. В Крыму национализировали 2600 объектов имущества украинских олигархов. Полуостров вошел с число регионов-лидеров страны по реализации национальных проектов. В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века". Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе. По дороге на полуостров ремонтируют мост: как организовано движение. В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Имущество украинских олигархов передают Крыму
В Крыму уже национализировали больше 2600 объектов имущества, которым когда-то владели украинские физические и юридические лица, сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
"На сегодняшний день мы уже национализировали более 2600 объектов движимого и недвижимого имущества, принадлежавших 192 физическим и юридическим лицам", – сказал
он.
На торгах к этому моменту продано уже 24 объекта и работа по национализации продолжится в следующем году.
Крым в лидерах страны по реализации нацпроектов
В Крыму реализуются 12 национальных и 46 региональных проектов, которые затрагивают различные сферы жизнедеятельности людей: демографию, образование, культуру, здравоохранение, экологию, производство, предпринимательство, развитие дорожного хозяйства и комфортной городской среды.
По итогам года Республика Крым заняла второе
после Севастополя место в Южном федеральном округе по уровню реализации мероприятий нацпроектов
. По состоянию на конец декабря уровень кассового освоения в Республике Крым составил 76,5%, что значительно превышает средний показатель по ЮФО – 64,4%, а также среднероссийский уровень – 69,9%.
В Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
С 1 по 26 декабря все жители Крыма имели возможность подать заявления на оказание единовременной выплаты или оказания материальной помощи в связи с утратой имущества первой необходимости.
"За это время в адрес органов социальной защиты поступило 561 600 заявлений от 540 тысяч граждан. Некоторые граждане подавали заявления несколько раз. Все заявки находятся в обработке. Из 561 тысячи заявлений составлена 331 тысяча положительных заключений", – сообщила
вице-премьер – министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.
Вице-премьер также подчеркнула
, что общая сумма выплат крымчанам, чье имущество пострадало в результате ноябрьского шторма, составит порядка 3,5 миллиарда рублей, на данный момент выплачено уже 800 миллионов рублей.
По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения.
"Речь идет о левой части мостового сооружения, расположенного на 83-м км федеральной трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь в близи станицы Анастасиевской", – сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань".
В месте проведения дорожных работ реализуется утвержденная территориальными органами Госавтоинспекции временная схема организации дорожного движения
.
Оркестр Дедов Морозов и медведь встречают поезда в Симферополе
На железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов
. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех, кто вернулся домой, в Крым – отличное праздничное настроение. Духовой оркестр Дедов Морозов также встретит поезд Москва – Симферополь 30 декабря.
В Крыму встал на лапы парализованный львенок Симба
Семимесячный львенок по кличке Симба, который попал в крымский парк львов "Тайган" с отказавшими задними лапами, уже начал самостоятельно ходить.
"Продолжаем радоваться за нашего львенка Симбу, который стал активным. Он поднялся на задние ноги, начал активно ходить, интересоваться всем, что происходит в карантинном помещении и вокруг него", – рассказал
директор сафари-парка Олег Зубков.
У Симбы появилась тяга к жизни. Львенок чувствует себя хорошо, у него прекрасный аппетит. Зубков считает выздоровление животного очень значимым событием, поскольку шансы так и не встать на задние конечности были довольно велики.
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется в Крыму
Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом традиционно регистрируется в Крыму зимой, в этом сезоне в регионе циркулирует штамм гриппа А.
"Мы сейчас в сезонном росте всех ОРВИ. Грипп постепенно набирает обороты, на этой фазе идет наибольший подъем заболеваемости. Затем пойдет спад. Но, тем не менее, в последние две недели декабря грипп начинает проявлять большую активность в плане циркуляции среди населения", – сообщила
начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крыму и Севастополю Светлана Листопад.
По ее словам, на текущий период специалисты фиксируют по региону циркуляцию гриппа А – в преимущественном большинстве в подтипе H3N2. Однако зафиксировано и несколько единичных находок штамма H3N2 – так называемого "свиного" гриппа.