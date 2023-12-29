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По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение - РИА Новости Крым, 29.12.2023
По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань". РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T16:23
2023-12-29T16:23
2023-12-29T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань".Ремонт мостаК этому времени дорожники демонтировали перила, разобрали асфальт и мостовое полотно продолжается разбор плит и монолитной части пролетных строений, затем демонтируют сопряжения моста с дорогой и его опоры. Все это заменят, дополнительно устроят гидроизоляцию, нанесут термопластиковую разметку, обеспечат водоотвод с проезжей части моста. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.Схема движенияПо данным пресс-службы, в месте проведения дорожных работ реализуется утвержденная территориальными органами Госавтоинспекции временная схема организации дорожного движения.Трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мостеРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
В Краснодарском крае на трассе А-289 ведут капремонт моста через канал ПАОС
16:23 29.12.2023 (обновлено: 16:24 29.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань".
Ремонт моста
"Речь идет о левой части мостового сооружения, расположенного на 83-м км федеральной трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь в близи станицы Анастасиевской", – сказано в релизе учреждения.
К этому времени дорожники демонтировали перила, разобрали асфальт и мостовое полотно продолжается разбор плит и монолитной части пролетных строений, затем демонтируют сопряжения моста с дорогой и его опоры. Все это заменят, дополнительно устроят гидроизоляцию, нанесут термопластиковую разметку, обеспечат водоотвод с проезжей части моста. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.
Схема движения
По данным пресс-службы, в месте проведения дорожных работ реализуется утвержденная территориальными органами Госавтоинспекции временная схема организации дорожного движения.
"На весь период ремонта моста действует ограничение скорости движения до 40 км/ч, движение осуществляется по правой части моста", – уточнили в пресс-службе и обратились к водителям с просьбой соблюдать требования временных знаков.
Трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.
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