https://crimea.ria.ru/20231229/po-doroge-v-krym-remontiruyut-most-kak-organizovano-dvizhenie-1133900552.html

По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение

По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение - РИА Новости Крым, 29.12.2023

По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение

На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань". РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T16:23

2023-12-29T16:23

2023-12-29T16:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань".Ремонт мостаК этому времени дорожники демонтировали перила, разобрали асфальт и мостовое полотно продолжается разбор плит и монолитной части пролетных строений, затем демонтируют сопряжения моста с дорогой и его опоры. Все это заменят, дополнительно устроят гидроизоляцию, нанесут термопластиковую разметку, обеспечат водоотвод с проезжей части моста. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.Схема движенияПо данным пресс-службы, в месте проведения дорожных работ реализуется утвержденная территориальными органами Госавтоинспекции временная схема организации дорожного движения.Трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мостеРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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