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По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение - РИА Новости Крым, 29.12.2023
По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение
На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань". РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T16:23
2023-12-29T16:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань".Ремонт мостаК этому времени дорожники демонтировали перила, разобрали асфальт и мостовое полотно продолжается разбор плит и монолитной части пролетных строений, затем демонтируют сопряжения моста с дорогой и его опоры. Все это заменят, дополнительно устроят гидроизоляцию, нанесут термопластиковую разметку, обеспечат водоотвод с проезжей части моста. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.Схема движенияПо данным пресс-службы, в месте проведения дорожных работ реализуется утвержденная территориальными органами Госавтоинспекции временная схема организации дорожного движения.Трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мостеРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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кубань, крым, новости, краснодарский край, новости крыма, краснодар, тамань, упрдор "тамань"
По дороге в Крым ремонтируют мост: как организовано движение

В Краснодарском крае на трассе А-289 ведут капремонт моста через канал ПАОС

16:23 29.12.2023 (обновлено: 16:24 29.12.2023)
 
© Пресс-служба УПРДОР ТаманьКапитальный ремонт моста через канал ПАОС
Капитальный ремонт моста через канал ПАОС
© Пресс-служба УПРДОР Тамань
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. На участке трассы из Краснодара в Керчь из-за капитального ремонта моста через канал ПАОС, ограничена скорость движения, сообщает пресс-служба УПРДОР "Тамань".

Ремонт моста

"Речь идет о левой части мостового сооружения, расположенного на 83-м км федеральной трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь в близи станицы Анастасиевской", – сказано в релизе учреждения.

К этому времени дорожники демонтировали перила, разобрали асфальт и мостовое полотно продолжается разбор плит и монолитной части пролетных строений, затем демонтируют сопряжения моста с дорогой и его опоры. Все это заменят, дополнительно устроят гидроизоляцию, нанесут термопластиковую разметку, обеспечат водоотвод с проезжей части моста. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.

Схема движения

По данным пресс-службы, в месте проведения дорожных работ реализуется утвержденная территориальными органами Госавтоинспекции временная схема организации дорожного движения.

"На весь период ремонта моста действует ограничение скорости движения до 40 км/ч, движение осуществляется по правой части моста", – уточнили в пресс-службе и обратились к водителям с просьбой соблюдать требования временных знаков.

Трасса А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автодорога А-290 Новороссийск – Керчь протяженностью 150 км находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Тамань" с ноября 2018 года. В состав трассы входят 16 мостов и два путепровода. В 2023 году в рамках выполнения программы дорожных работ на автомобильной дороге были отремонтированы и введены в эксплуатацию мост через Ангелинский ерик протяженностью 40,5 м и два участка дороги общей протяженностью 18 км, еще 19 км дорожного покрытия трассы защитили слоями износа.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальные операции и подвиг людей – упрдор "Тамань" о Крымском мосте
Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
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