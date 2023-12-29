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Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе
Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе
На железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех,... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T14:30
2023-12-29T14:31
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На железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех, кто вернулся домой, в Крым – отличное праздничное настроение. Духовой оркестр Дедов Морозов также встретит поезд Москва – Симферополь 30 декабря. Эту акцию для приезжающий организовали минкурортов РК совместно с администрацией города и Крымской железной дорогой.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, видео, видео, общество, минтуризма крыма, крымская железная дорога (кжд), новости крыма
Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе

В Симферополе пассажиров поездов встречают оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь

14:30 29.12.2023 (обновлено: 14:31 29.12.2023)
 
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На железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех, кто вернулся домой, в Крым – отличное праздничное настроение.
Духовой оркестр Дедов Морозов также встретит поезд Москва – Симферополь 30 декабря.
Эту акцию для приезжающий организовали минкурортов РК совместно с администрацией города и Крымской железной дорогой.
 
КрымПоездПоезд "Таврия"Железные дороги КрымаВидеоОбществоМинтуризма КрымаКрымская железная дорога (КЖД)Новости Крыма
 
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