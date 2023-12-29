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Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе

Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе

На железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех,... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T14:30

2023-12-29T14:30

2023-12-29T14:31

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На железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех, кто вернулся домой, в Крым – отличное праздничное настроение. Духовой оркестр Дедов Морозов также встретит поезд Москва – Симферополь 30 декабря. Эту акцию для приезжающий организовали минкурортов РК совместно с администрацией города и Крымской железной дорогой.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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