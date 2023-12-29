https://crimea.ria.ru/20231229/orkestr-dedov-morozov-i-tantsuyuschiy-medved-vstrechayut-poezda-v-simferopole-1133898330.html
Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе
Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе
На железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех,... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T14:30
2023-12-29T14:30
2023-12-29T14:31
крым
поезд
поезд "таврия"
железные дороги крыма
видео
общество
минтуризма крыма
крымская железная дорога (кжд)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133898215_0:5:1189:673_1920x0_80_0_0_4fdf4364cbf9e8d5da70c57131fa0572.jpg
На железнодорожном вокзале в Симферополе пассажиров поезда Москва – Симферополь встречает оркестр Дедов Морозов. Звучат новогодние мелодии, у туристов и тех, кто вернулся домой, в Крым – отличное праздничное настроение. Духовой оркестр Дедов Морозов также встретит поезд Москва – Симферополь 30 декабря. Эту акцию для приезжающий организовали минкурортов РК совместно с администрацией города и Крымской железной дорогой.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1d/1133898215_13:0:910:673_1920x0_80_0_0_1f63aaf5818df57b8db94b50213d069b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, поезд, поезд "таврия", железные дороги крыма, видео, видео, общество, минтуризма крыма, крымская железная дорога (кжд), новости крыма
Оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь встречают поезда в Симферополе
В Симферополе пассажиров поездов встречают оркестр Дедов Морозов и танцующий медведь
14:30 29.12.2023 (обновлено: 14:31 29.12.2023)